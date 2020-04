"Lizus!". Czarzasty do Bosaka w "Śniadaniu w Polsat News"

Czarnek, zapytany przez Piotra Witwickiego, czy ma jakieś informacje o nowych rozwiązaniach, które mogą być wprowadzone do tarczy antykryzysowej, odpowiedział, że "rząd pracuje 24 godziny na dobę".

- To co słyszałem w pierwszej części programu, to jest rzeczywiście populizm i to skrajny – z ust praktycznie niemal wszystkich uczestników naszego programu - mówił polityk PiS.

- Ja chyba jako jedyny się wyłamałem - przerwał mu Bosak.

- Lizus! - skomentował Czarzasty.

"Budżet nie jest z gumy"

- Jeśli słyszę od pana posła Tyszki, że wszyscy mają mieć dobrowolny ZUS, również ci, którzy dzisiaj mają świetne dochody - mówił Czarnek.

Stanisław Tyszka (PSL-Kukiz'15) zareagował i powiedział: - Nie wszyscy. Wszystkie firmy. Źle pan usłyszał.

- Jest trochę firm, które dzisiaj świetnie zarabiają, nawet w czasie koronawirusa, to nie jest tak, że wszyscy przedsiębiorcy są w tej samej sytuacji - dokończył Czarnek. Dodał, że budżet nie jest z gumy.

Najnowszy bilans Kolejne pięć osób zmarło na COVID-19. Potwierdzono też 207 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone nowe przypadki zakażeń dotyczą: 93 osób z woj. mazowieckiego, 38 osób z woj. śląskiego, 20 osób z woj. dolnośląskiego, 12 osób z woj. świętokrzyskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 11 osób z woj. wielkopolskiego, 8 osób z woj. podkarpackiego, 5 osób z woj. pomorskiego, 3 osób z woj. zachodniopomorskiego, 3 osób z woj. lubuskiego, 2 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i jednej osoby z woj. lubelskiego. ZOBACZ: Pięć kolejnych osób zmarło z powodu koronawirusa. Ponad 200 nowych przypadków w Polsce Resort poinformował też o śmierci kolejnych pięciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 41-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna ze szpitali w Krakowie, 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu i 59-letni mężczyzna ze szpitala w Polanicy-Zdroju. Dotąd w Polsce stwierdzono 3834 przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarły 84 osoby.

