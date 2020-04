20 tys. złotych kary za złamanie kwarantanny. Na zapłatę ma 7 dni

20 tys. zł kary musi zapłacić mieszkaniec powiatu gryfickiego, który złamał zasady kwarantanny i kilkakrotnie podczas kontroli funkcjonariuszy nie było go w miejscu, które wskazał - poinformowała w niedzielę zachodniopomorska policja. Na zapłatę ma 7 dni.

- Młodego mężczyzny z powiatu gryfickiego, który został objęty kwarantanną domową, nie było we wskazanym przez niego miejscu, gdy kontrolę prowadzili policjanci. Tak zdarzyło się kilka razy - poinformowała Anna Gembala z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, dodając, że funkcjonariusze za każdym razem informowali o tym inspektora sanitarnego.

Powiatowy inspektor sanitarny z Gryfic nałożył na mężczyznę grzywnę 20 tys. zł. - Kara podlega natychmiastowej wykonalności z momentem doręczenia i powinna być zapłacona w terminie 7 dni - podała Gembala.

ZOBACZ: Surowe kary, a nawet wnioski do sądów rodzinnych. Policja ostrzega łamiących obostrzenia

Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. Inspektor sanitarny za nieprzestrzeganie kwarantanny może nałożyć karę do 30 tys. zł.

Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z godz. 20.00 w sobotę, kwarantanną w Zachodniopomorskiem objęte było 5164 osób.

Jak podała w niedzielę rano rzeczniczka sanepidu, dotychczas zdiagnozowano 103 przypadki koronawirusa u mieszkańców regionu. Dwie osoby zmarły.

WIDEO - Policja w świątyni. Modliło się za dużo wiernych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/luq/ PAP