"Każdego dnia liczba wykonywanych testów zwiększa się"

Wiceminister potwierdził podane już wcześniej w niedzielę dane, że w ciągu ostatniej doby wykonano ok. 8 tys. testów na koronawirusa, a w sumie przebadano ponad 80 tys. próbek.

- Widzimy, że każdego dnia liczba wykonywanych testów przyrasta. To jest związane przede wszystkim z uruchamianiem kolejnych ośrodków, także z tym, że kontraktujemy zakup kolejnych testów. Już ponad 800 tysięcy takich testów jest przeznaczonych do dostawy do Polski, wiele z nich już do Polski dotarło, ostatni transport - 150 tysięcy sztuk, tak że mamy zapewnione testy na najbliższe tygodnie - powiedział Cieszyński.

Według szacunków wiceszefa MZ liczba wykonywanych testów na SARS-coV-2 zwiększa się "w ujęciu dziennym o 60 proc. tydzień do tygodnia". - Kolejne wzrosty będą w najbliższych dniach - zaznaczył wiceminister zdrowia.

"Nie ma propozycji nowych obostrzeń"

Cieszyński przekazał również, że "obecnie nie ma propozycji kolejnych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa". Dodał, że sytuacja jest monitorowana i ewentualne nowe zalecenia będą wydawane stosownie do potrzeb.

Przypomniał, że gdyby dotychczasowe wytyczne, obowiązujące w większości do 11 kwietnia, streścić w jednym zdaniu, to "sprowadzają się one do prostego komunikatu: zostań w domu". Zaznaczył, że ograniczenia w Polsce wprowadzono na podstawie doświadczeń innych krajów. ZOBACZ: 20 tys. złotych kary za złamanie kwarantanny. Na zapłatę ma 7 dni - Patrzymy na to, co się sprawdza, ponieważ naszym kluczowym celem jest ograniczenie liczby kontaktów między naszymi obywatelami, ponieważ tylko to pozwoli nam na ograniczenie transmisji, rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce - dodał. Zwrócił uwagę, że według informacji od sieci handlowych klienci rzadziej chodzą do sklepów, lecz robią większe zakupy. Do 11 kwietnia obowiązuje zakaz zgromadzeń, restrykcje obejmują także przemieszczanie się z wyjątkiem dojazdu do pracy i prac rolnych. Od 1 kwietnia obowiązują kolejne obostrzenia, w tym ograniczenie liczby osób w sklepach, zamknięcie zakładów usługowych czy zakaz wychodzenia z domu osobom niepełnoletnich.

