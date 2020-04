Dezynfekcja placów, przystanków, autobusów. Coraz więcej miast idzie na wojnę z koronawirusem

W Warszawie odkażanie rozpoczęło się w czwartek 2 kwietnia. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że odbywa się to za pomocą wody z wysoką zawartością ozonu, która jednak jest bezpieczna, ale zwalcza wirusy i bakterie.

Zdezynfekują centra przesiadkowe

Ozonowaniem zajmuje się 40 osób z firmy wynajętej przez warszawski magistrat. Pracownicy są zabezpieczeni przed zakażeniem koronawirusem. Zraszają oni powierzchnie m.in. z użyciem opryskiwaczy noszonych na plecach oraz urządzeń zamontowanych na samochodach. Dezynfekcja taka będzie powtarzana w godzinach od 22 do 6.

- Dezynfekcja będzie przeprowadzana co noc. Inspektor sanitarny zalecił taką porę ozonowania, ponieważ nie ma wtedy ludzi w przestrzeni publicznej - wytłumaczyła rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Ozonowania zostaną przeprowadzone w pobliżu szpitali: przy Wołoskiej, Praskiego, Czerniakowskiego, przy Szaserów, Wolskiego, Położniczego Dzieciątka Jezus. Poza tym oczyszczane będą dworce, przejścia podziemne przystanki autobusowe i tramwajowe, Rondo Waszyngtona, Rondo Daszyńskiego, metro Centrum, a także ciągi ulic: al. Solidarności od Zajezdni Wola do ul. Targowej; al. Jana Pawła II od Ronda Radosława do Dworca Centralnego; al. Jerozolimskie od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, ul. Marszałkowska od pl. Bankowego do pl. Unii Lubelskiej.

Odkażanie z plecaka

O godzinie 10 w sobotę rozpoczęła się dezynfekcja przystanków w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie).

"Odkażanie miejsc oczekiwania na komunikację publiczną prowadzone będzie także w niedzielę" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent tego miasta Tomasz Andrukiewicz.

Zapowiedział on dezynfekcję przystanków komunikacji publicznej kilka dni temu. Jednocześnie apelował o spokój i zapewniał, że substancja, którą będą odkażane przystanki jest bezpieczna dla ludzi.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej dezynfekowali w sobotę z opryskiwaczy noszonych na plecach Mierzyno (woj. zachodniopomorskie). Odkażone zostały m.in. przystanki komunikacji publicznej i inne miejsca gdzie zbiera się dużo osób.

Armatka w Stalowej Woli

Od czwartku ulice i chodniki w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) odkażane są m.in. przy pomocy zmodyfikowanej armatki służącej na co dzień do produkcji śniegu.

- Do dezynfekcji służy unikalna konstrukcja polskiej firmy Supersnow. Została odpowiednio przygotowana do tego, żeby odkażać miejsca publiczne – powiedział w piątek prezes koordynującego odkażanie Miejskiego Zakładu Budynków Tomasz Gunia. Podkreślił, że "armatka zawiera systemem 19 zbiorników, każdy o pojemności 1 tys. litrów". - Pozwala to na przejechanie około 30 kilometrów trasy przy szerokości oprysku 8 metrów. W ciągu minuty armatka wytwarza około 10 miliardów kropli, co pozwala rozprowadzić środek dezynfekcyjny dość równo po całej zakładanej powierzchni - wyjaśnił Gunia. Od 23 marca w Stalowej Woli trwa dezynfekcja części wspólnych budynków mieszkalnych z zasobów miasta, a od środy prowadzona jest dezynfekcja m.in. małej architektury, pergol śmietnikowych, przystanków i placów zabaw.

Opryskany rynek w Nowym Targu

Jednym z pierwszych miast, które przeprowadziło publiczną dezynfekcje był Nowy Targ (woj. małopolskie). Rynek w tym mieście został spryskany dwukrotnie płynem dezynfekcyjnym z zawartością podchlorynu sodu 27 marca. Tam także wykorzystano w tym celu zmodyfikowaną armatkę do produkcji sztucznego śniegu.

WIDEO - Lekarka: maseczki mogą zatrzymać pandemię. Pokazujemy jak je zakładać i jak zdejmować Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl, PAP