"Jeśli mnie stracicie...". Lekarka w poruszającym wpisie do swoich dzieci

36-letnia chirurg dziecięca, mama czteroletniej Eloise i rocznego Jonaha, od czasu rozprzestrzeniania się koronawirusa, leczy pacjentów z COVID-19 w nowojorskim Columbia Univeristy Medical Center.



W ostatnim czasie dzieli się na Twitterze emocjami i przemyśleniami na temat pandemii i sytuacji, w której znalazła się jej rodzina. Na jednym ze zdjęć Griggs pozuje w specjalnym ubiorze ochronnym. Jeden z wpisów skierowała do swoich dzieci, prosząc je o zrozumienie, jeśli przyjdzie jej umrzeć z powodu ewentualnego zakażenia koronawirusem.



"Jeśli stracą mnie podczas walki z COVID, chcę, by wiedziały, że mama bardzo starała się wykonywać pracę" - napisała.

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

"Bez wahania wybrałabym ten zawód jeszcze raz"

- Wszyscy, którzy codziennie przychodzimy, aby wykonywać swoją pracę, borykamy się ze strachem przed zachorowaniem lub zachorowaniem kogoś w naszej rodzinie. Chciałam, aby moje dzieci wiedziały, że pomimo tego całego strachu, niepewności i chaosu, kocham moją pracę. Bez wahania wybrałabym ten zawód jeszcze raz, gdyż czuję się zaszczycona wykonywanym zajęciem - powiedziała w programie "Good Morning America".

ZOBACZ: "Sytuacja jest zła, brakuje łóżek. Boimy się objąć bliskich" - polska lekarka w Hiszpanii

Griggs podjęłą decyzję, by jej dzieci w najbliższym czasie pozostały w Connecticut, u dziadków. Jej mąż, Rob Goldstone, chirurg w Massachusetts General Hospital i Newton Wellesley Hospital walczy z koronawirusem w Bostonie. Rodzina nie widziała się od dwóch tygodni, choć utrzymuje kontakt przez popularnego FaceTime'a.



Lekarka przytoczyła w jednym z wpisów fragment rozmowy z córką.



(córka) - Mamo, kiedy po mnie przyjedziesz? Chcę wrócić do domu, do Nowego Jorku.

(Griggs) - (...) Mamusia musi uporać się z zarazkami w szpitalu.

(córka) - Dobrze, poczekam.

On Facetime: “Mommy, will you come pick me up? I want to come home to New York City.”



Me: “Oh sweetie, I wish I could. You stay safe with Nana. Mommy has to clean up some more germs at the hospital.”



My daughter, smiling: “OK, I will wait...” #imnotaheroshesahero #stayhome pic.twitter.com/PVUJ0kTJKl