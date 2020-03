Trzaskowski chce przełożenia terminu matur. Skierował w tej sprawie pismo

"Matura i egzamin ósmoklasisty same w sobie są źródłem stresu i wymagają szczególnych przygotowań. A w czasach koronawirusa zarówno ich przeprowadzenie, jak i solidne przygotowanie do nich, jest praktycznie niemożliwe" - napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Skierował w tej sprawie pismo do premiera i ministra edukacji.