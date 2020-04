"Ponad 100 żołnierzy zmarło na koronawirusa". Władze Korei Płn. mówią, że nie odnotowano zakażeń

Japoński dziennik powołuje się na źródło w południowokoreańskim wywiadzie. Informację o zgonach żołnierzy mieli potwierdzić też przedstawiciele armii Stanów Zjednoczonych i Japonii.

"Epidemia koronawirusa wybuchła przy granicy z Chinami w lutym. To właśnie wtedy odnotowano pierwsze zgony. Teraz wirus rozprzestrzenia się w głąb kraju. Wszystkie szkolenia wojskowe zostały wstrzymane" - informuje dziennik.

W zeszłym tygodniu oficjalna Północnokoreańska Centralna Agencja Prasowa poinformowała, że ok 2 tys. 280 Koreańczyków m.in. osoby wracające z zagranicy i te, które miały z nimi kontakt "są monitorowane" przez służby medyczne.

Koronawirusa nie ma, bo nie ma testów

Źródło wskazuje, że choć reżim zarzeka się, że kraju nie ma przypadków koronawirusa, to jednocześnie "nie posiada testów potwierdzających jego obecność".

"Wiem, że duża część żołnierzy z północnokoreańskich sił zbrojnych przebywała na 30 dniowej kwarantannie. Dopiero od niedawna rozpoczęły się rutynowe szkolenia" - mówił 13 marca dowódca sił amerykańskich w Korei Płd. gen. Robert Adams.

W Korei Płd. odnotowano do tej pory blisko 10 tys. przypadków zakażeń koronawirusem, zmarło 169 osób. Od połowy marca, dziennie odnotowywanych jest ok. 100 przypadków - to mniej niż w ostatnich dniach w Polsce. Do tej pory wyleczono blisko 6 tys. pacjentów.

