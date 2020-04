15. rocznica śmierci Jana Pawła II. Premier: symbol nadziei i wiary w polską solidarność

W czwartek przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Piętnaście lat temu - napisał premier - "odszedł nasz Papież, który podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku homilię na Pl. Zwycięstwa w Warszawie zakończył wezwaniem: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi".

Dodał, że po śmierci Jana Pawła II mówiło się o pokoleniu JPII, odnosząc określenie do ludzi młodych, którzy urodzili się i wychowali w czasie jego pontyfikatu. "Ale »pokolenie JPII«, to przesłanie, transformacja myśli i czynów, które wpisują się w dziedzictwo Jana Pawła II. To nasza postawa wobec systemu komunistycznego, to Solidarność, to wolność i wspólnota europejska"- wskazał premier.

"Mój Ojciec witał papieża transparentem"

"Rozumiał to doskonale mój śp. Ojciec, który wraz z przyjaciółmi, witał Papieża w 1979 roku z transparentem, na którym było wypisane »Wiara Niepodległość«"- dodał Morawiecki.

Szef rządu napisał też, że spośród wielu słów i myśli wypowiedzianych przez Jana Pawła II, w jego "serce wbiły się te, zawarte w liście z okazji 25 rocznicy I pielgrzymki do Ojczyzny: »Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna«".

"Dziś w miejscu, w którym padły słowa, które zmieniły oblicze tej ziemi, wraz z wicepremierem prof. Piotrem Glińskim złożyłem hołd człowiekowi stanowiącemu symbol nadziei i wiary w polską solidarność. Dzięki tym wartościom wygraliśmy wtedy - i wygramy teraz" - napisał premier.

bas/ PAP