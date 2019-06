Premier złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku

Pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców premierowi towarzyszyli m.in. wicepremier Piotr Gliński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Konferencja naukowa

Szef rządu weźmie udział w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej w konferencji naukowej pt. „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”. Podczas seminarium jest zaplanowane wystąpienie premiera. Organizatorzy podawali, że głos zabiorą także lider PiS Jarosław Kaczyński oraz metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Odczytany zostanie również list od prezydenta Andrzeja Dudy.

W pierwszej części konferencji odbędzie się uroczystość wręczenia tytułu Człowieka Roku 2018 Tygodnika Solidarność proboszczowi Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku ks. prałatowi Ludwikowi Kowalskiemu.

W trakcie konferencji wystąpi czterech prelegentów: włoski polityk chrześcijański, wieloletni minister ds. europejskich Rocco Buttiglione, ks. prof. Władysław Zuziak i ks. prof. Jarosław Jagiełło z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz prof. Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego.

Na zakończenie gdańskich obchodów 40. rocznicy pierwszej wizyty Jana Pawła II w ojczyźnie wicepremier Gliński oraz Rocco Buttiglione otworzą przed Salą BHP wystawę plenerową pt. „Ojciec Święty z Solidarnością - Solidarność z Ojcem Świętym”.

Dulkiewicz zapraszała Morawieckiego do Okrągłego Stołu: premier: mamy uroczystość w sali BHP

Witam i dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności, zapraszam do Okrągłego Stołu - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w poniedziałek do premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu podziękował i dodał, że udaje się na uroczystość w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Na porannej konferencji prasowej prezydent Gdańska zapowiedziała, że będzie chciała powitać przebywającego w poniedziałek w Gdańsku premiera i zaprosić go do rozmowy przy Okrągłym Stole. Później Dulkiewicz czekała na szefa rządu na drodze, którą udawał się on przed Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku, by złożyć tam kwiaty.

"Dzień dobry panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku, dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności, zapraszam do Okrągłego Stołu" - mówiła Dulkiewicz do przechodzącego szefa rządu.

"Dziękujemy, mamy tutaj w sali BHP wspaniałą uroczystość dzisiaj" - powiedział wówczas Morawiecki udając się w otoczeniu towarzyszących mu osób przed Pomnik Poległych Stoczniowców. Następnie premier udał się do Sali BHP Stoczni Gdańskiej by wziąć udział w konferencji naukowej pt. „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny".

P. Duda: papież Jan Paweł II obudził w nas solidarność i poczucie własnej wartości



Ojciec Święty Jan Paweł II budził w nas solidarność, obudził w nas także dumę i poczucie własnej wartości - powiedział szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda otwierając konferencję naukową w 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Jak podkreślił, bez polskiego papieża nie byłoby wolności.

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbywa się w poniedziałek konferencja naukowa pt. „Obudził w nas Solidarność. W 40. rocznicę Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”, w której udział bierze m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Witając gości Piotr Duda nawiązując do tematu konferencji podkreślił, że Jan Paweł II "obudził w nas solidarność, obudził w nas także dumę i poczucie własnej wartości". - To, co stało się później w 1980 r. tutaj, w sierpniu, ale także w całym naszym kraju, było tylko dopełnieniem słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszyscy doskonale o tym wiemy, że nie byłoby Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", nie byłoby strajku w 1988 r., nie byłoby także ważnego wydarzenia jakim był Okrągły Stół, a także niepełne demokratyczne wybory 4 czerwca, gdyby nie pielgrzymka i słowa Ojca Świętego Jana Pawła II - powiedział.

- Jestem wzruszony, że możemy się spotkać tutaj w Gdańsku. Tu, gdzie ostatnimi czasy dzieją się gorszące sceny, gdzie obraża się Kościół katolicki i nasze uczucia religijne Polaków, bo doskonale o tym wiemy, że bardzo wiele zawdzięczamy naszej wolności Kościołowi katolickiemu, a także Ojcowi Świętemu Janowi Pawłowi II - podkreślił Duda. - Wielu księży oddało życie za wolną Polskę. Najlepszym, dobitnym tego przykładem jest męczeńska śmierć naszego patrona - błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - dodał szef Solidarności.

Zaznaczył, że profanacje pomników papieża Jana Pawła II w Gdańsku są niedopuszczalne. - Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj wspólnie, aby dać to świadectwo, że bez Ojca Świętego Jana Pawła II nie byłoby wolności - podkreślił.

