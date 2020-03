Choć ma koronawirusa, opuścił szpital. Poszedł po alkohol

Mężczyzna z koronawirusem oddalił się z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA przy ulicy Wołoskiej w Warszawie i udał się do pobliskiego sklepu po alkohol. Następnie wrócił na oddział. Teraz poszukiwany jest klient sklepu, który w tym samym czasie robił zakupy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 17:00.

"Skrajna nieodpowiedzialność"

Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji, pacjent znajdował się już na terenie szpitala.

ZOBACZ: Urządził domówkę na kwarantannie. Sprawa trafi do sądu

- Mówimy tu o skrajnej nieodpowiedzialności i jest to delikatne określenie, biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku mężczyzny wynik badania koronawirusa był pozytywny - powiedział polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.

W tym czasie w sklepie przebywały dwie osoby, sprzedawca oraz inny klient. Pracownik sklepu przebywa obecnie na kwarantannie, policjanci ustalają tożsamość osoby, która robiła zakupy.

- Z naszej strony działania mogą być tylko jedne - zero tolerancji. Czynności prowadzimy w kierunku art 165 kk, za co grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności dodał Marczak.

WIDEO - Lekarz z koronwirusem odebrał sobie życie. Powodem mogła być nagonka w sieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ml/ polsatnews.pl