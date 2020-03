Koronawirus szaleje, a złodzieje okradli strażaków

Nieznani sprawcy włamali się do siedziby OSP w Stroniu (woj. małopolskie), ukradli strażakom narzędzia pracy i zdewastowali pomieszczenie.

Sprawę w mediach społecznościowych nagłośnił wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.

Prośba o pomoc w ujęciu przestępców

"W tym wyjątkowo trudnym czasie dla wszystkich służb, spowodowanym epidemią, została splądrowana i zdewastowana siedziba jednostki OSP. Druhowie stracili narzędzia, którymi posługują się podczas akcji" - skomentował.

Łuczkowski zaapelował o pomoc w ustaleniu sprawcy bądź sprawców włamania i kradzieży. Każdy, kto posiada informację na ten temat proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Limanowej.

Druhowie jeszcze w miniony weekend (28-29 marca) uczestniczyli w akcji dotyczącej koronawirusa i zachęcali do pozostania w domu. W sobotę dwa razy wyjeżdżali do pożarów suchych traw i nieużytków w okolicy. W poniedziałek zaskoczył ich widok podziurawionych drzwi do remizy i zdewastowanego pomieszczenia.

