Wezwanie do bojkotu wyborów. Kidawa-Błońska w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka KO na prezydenta, zaapelowała do wyborców o bojkot wyborów, jeżeli odbędą się one planowo 10 maja. Sama zawiesiła kampanię wyborczą. W programie "Graffiti" z wicemarszałek rozmawiać będzie Piotr Witwicki. Transmisja od godz. 7:45 w Polsat, Polsat News i na polsatnews.pl.

- Wierzę, że wybory odbędą się w normalnym czasie, to znaczy w takim czasie, że wszyscy będą mogli brać w nich udział, że obywatele będą korzystali ze swoich praw, a kandydaci będą mogli robić kampanię - powiedziała kandydatka KO informując w niedzielę o zawieszeniu kampanii.

ZOBACZ: Prezydenci Będzina i Sosnowca przeciwni wyborom w maju. "Kompletnie niewykonalne"

- Minister zdrowia mówi, że wszystko, co najtrudniejsze, przed nami. Jeżeli to najtrudniejsze jest przed nami, to tym bardziej Polacy powinni zostać w domach. Apeluję po raz kolejny do rządu, że te wybory muszą być przeniesione. Nie wolno tych wyborów robić w tym czasie. Nie wolno lekceważyć życia Polek i Polaków - dodała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Sasin: nie należy zmieniać terminu wyborów



W odpowiedzi na apel Kidawy-Błońskiej wicepremier Jacek Sasin stwierdził w programie "Gość Wydarzeń", że "absolutnie nie należy zmieniać terminu wyborów". - Uważamy, że nie ma teraz podstaw, aby przesuwać wybory - przekonywał polityk PiS. Apel o bojkot wyborów, zgłoszony przez kandydatkę KO określił "dowodem na to, że nie radzi sobie ona z kampanią".



Dotychczasowe odcinki "Graffiti" można obejrzeć w zakładce "Programy".

WIDEO - Zagadka nie do rozwiązania? "Państwo w Państwie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl