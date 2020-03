W całej Polsce przymrozki i oblodzenia, w górach śnieg

IMGW prognozuje nocne przymrozki w całej Polsce. Nocami temperatura powietrza będzie oscylowała między -2 a -5 st. C., a przy gruncie wyniesie ok. -6 st. C. Najzimniej będzie w górach - tam temperatura powietrza będzie oscylowała między -5 a -8 st. C., a przy gruncie -6 a -9 st. C. Dla górskich powiatów woj. dolnośląskiego temperatura powietrza może lokalnie wynieść nawet -10 st. C., a gruntu -13 st. C. Jedne z najniższych temperatur notuje też Podlasie: dla powietrza będzie to między -6 a -8 st. C., a gruntu nawet -10 st. C.

Oblodzone drogi w niemal całej Polsce

W województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim i w opolskim pojawią się oblodzenia na drogach. Temperatura gruntu będzie oscylowała między -2 a -5 st. C. W górskich powiatach w woj. dolnośląskim może wynieść nawet -10 st. C. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność na drogach.

Prognozowane są również opady śniegu w górach. Przyrost śniegu lokalnie może wynieść 10 cm.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy się spodziewać niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Mogą wystąpić utrudnienia wynikające z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnienia spowodowane utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.

