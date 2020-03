Za oknem już wiosna. Zdjęcia od czytelników

Dni coraz dłuższe a na dworze coraz cieplej. Mimo łagodnej zimy, wielu z nas czekało na nadejście wiosny. Już widać jej pierwsze oznaki. Redakcja polsatnews.pl dostaje wiele zdjęć od czytelników, którzy pokazują, jak spędzają pierwsze ciepłe dni. Zapraszamy do galerii i czekamy na kolejne zdjęcia i nagrania.

Zdjęcia można wysyłać w wiadomości na Facebooku oraz przez platformę Twój News.

Wyższe temperatury to świetna okazja do powrotu po zimowym lenistwie do aktywności fizycznych. "Pogoda piękna, czuć wiosnę w powietrzu, więc koniec z wymówkami, że zimno. Po dzisiejszym wybieganiu tradycyjnej dyszki twarz sama się śmieje. Naładowana endorfinami mogę przenosić góry" - pisze pani Wioleta.

Zdjęcie od czytelnika/Wioleta

Pierwsze oznaki wiosny to oczywiście kwiaty! Pięknymi zdjęciami podzielił się z nami pan Jan.

Zdjęcie od czytelnika/Jan

Zdjęcie od czytelnika/Jan

Po pierwszym spacerze po lesie jest też pan Paweł.

Zdjęcie od czytelnika/Paweł

"To jeszcze nie Wielkanoc, ale ja już mam króliki" - pisze Pani Beata.

Zdjęcie od czytelnika/Beata

Z kolei dla pani Katarzyny i jej męża pierwsze ciepłe dni to świetna okazja, żeby przygotować działkę pod budowę ich pierwszego wspólnego domu.

Zdjęcie od czytelnika/Katarzyna

pgo/prz/ polsatnews.pl