Próbny egzamin ósmoklasisty online. Dziś język polski

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Egzamin w domu

Jak informował wcześniej resort edukacji, przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Uczniowie będą podchodzić do niego w swoich domach.

ZOBACZ: Pierwsza dama zachęca do lekcji online

CKE zaleca, by szkoły, które zdecydowały się na udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie i sposobie jego przeprowadzenia. Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej powinni rozwiązać zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę lub nauczyciela formie, np. w pliku w edytorze tekstów, na wydruku (jeśli uczeń ma możliwość wydrukowania arkuszu), korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie) lub na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Już od jutra, 30.03 do środy zainteresowane szkoły mogą przeprowadzić próbny egzamin 8-klasisty. Egzamin jest:

🔸dobrowolny,

🔸wsparciem dla ucznia (diagnoza),

🔸bez ocen❗️Zachęcamy! Więcej na stronie @CKE_PL ➡️ https://t.co/yDI38X9Zwc #egzamin #egzaminósmoklasisty pic.twitter.com/StTgfb4fN5 — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOV_PL) March 29, 2020

Będą sprawdzane i oceniane

Jednocześnie CKE radzi, by w przypadku, gdy uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, przekazać mu arkusze w formie wydruków lub przygotować wydruki do odbioru w szkole.

Po rozwiązaniu zadań uczniowie powinni je przesłać do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy - korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań - będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e-mailu, podczas spotkania on-line (indywidualnego albo z grupą) albo w postaci komentarzy w pliku (w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym).

WIDEO: o szczegółach egzaminów online mówił dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną przekazane dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. 8 kwietnia zasady oceniania zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE.

Terminy egzaminu ósmoklasisty i matur

Arkusze egzaminacyjne będą publikowane na stronach internetowych CKE oraz OKE około godziny 9 w trzech kolejnych dniach: 30 marca (poniedziałek) - język polski; 31 marca (wtorek) - matematyka; 1 kwietnia (środa) - języki obce nowożytne.

Tydzień temu rzeczniczka MEN Anna Ostrowska w rozmowie z polsatneww.pl zapowiadała, że rozważany jest również próbny egzamin maturalny w trybie zdalnym. - Chcemy, by uczniowie, którzy w tym roku kończą szkołę średnią również mieli możliwość przećwiczenia swoich umiejętności i wypróbowania swoich sił - mówiła.

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony w dniach 21-23 kwietnia. Z dotychczasowych wypowiedzi ministra edukacji, Dariusza Piontkowskiego, wynika, że na razie terminy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, a także maturalnego, nie są zagrożone.

pgo/ PAP, polsatnews.pl