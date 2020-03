13 policjantów z Lublina zarażonych koronawirusem, zamknięty komisariat

Komendant wojewódzki policji w Lublinie insp. Artur Bielecki zapewnił, że podejmowane są działania, które mają zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom.

"Przykładam ogromną wagę do istniejącego zagrożenia. Podejmuję szereg dodatkowych zadań mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszym policjantom i pracownikom. Na wszystkich odprawach, które odbywają się w systemie wideokonferencji podkreślam, jak ważna jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Policji" - napisał Bielecki w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

System zmianowy i zaległe urlopy

"Przełożeni tak organizują pracę, aby ograniczyć bezpośredni kontakt między pracownikami, wprowadzając system zmianowy. W miarę możliwości przy zapewnieniu ciągłości służby policjanci odbierają zaległe urlopy. Funkcjonariusze uczulani są, by w przypadku złego samopoczucia bądź symptomów chorobowych skontaktować się z lekarzem" - zapewnił Bielecki.

Jak podał Bielecki, pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem policjanta z III Komisariatu Policji w Lublinie pojawił się w czwartek. Funkcjonariusz ten od kilku dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Komisariat został zamknięty, policjanci, którzy byli tam w służbie zostali odizolowani. Sporządzono listę osób, z którymi zarażony policjant kontaktował się.

"Komisariat i radiowozy zostały zdezynfekowane. Budynek jest przygotowany do ponownego funkcjonowania. Otworzymy go wówczas, kiedy nie będzie żadnych wątpliwości co do stanu zdrowia naszych policjantów" - zapowiedział Bielecki.

13 zakażeń, 66 osób poddanych kwarantannie

Do wieczora w niedzielę zarażenie koronawirusem potwierdzone zostało u 12 funkcjonariuszy z III Komisariatu oraz jednego policjanta z oddziału prewencji. 66 osób zgodnie z decyzjami sanepidu jest poddanych kwarantannie. Dodatkowo procedury sanitarne zostały wdrożone wobec 20 policjantów z oddziału prewencji. Część osób zdecydowała się na kwarantannę zbiorową, inni za aprobatą sanepidu przebywają w swoich mieszkaniach.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinsp. Renata Laszczka-Rusek, stan zarażonych policjantów jest dobry. Jeden z nich przebywa w szpitalu, a pozostali w izolatorium.

Rzeczniczka zapewniła, że lubelska policja radzi sobie, mimo ograniczeń kadrowych. - Radzimy sobie. Zdarzeń związanych z przestępczością kryminalną jest mniej. Wspomagamy sanepid. Mimo że komisariat został zamknięty, to jego rejon nie został bez patroli, są one tam kierowane z innych komisariatów - powiedziała.

- Jeżeli będzie taka potrzeba, to z całą pewnością każda interwencja będzie zrealizowana - zapewniła Laszczka-Rusek.

bia/ PAP