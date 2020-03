W USA zmarło niemowlę zakażone koronawirusem

- Wiem, jak trudna może być ta wiadomość, szczególnie gdy dotyczy tak małego dziecka - powiedział Pritzker - Przyznam, że jestem tym wstrząśnięty i każdy z nas powinien odczuwać smutek - dodał.

Gubernator Illinois podkreślił również, że zakażenie wirusem "rzadko kończy się śmiercią" wśród dzieci. Dyrektor departamentu zdrowia publicznego w stanie Illinois, dr Ngozi Ezike potwierdził, że "nigdy wcześniej nie doszło do śmierci niemowlęcia z powodu Covid-19".

- Trwa dochodzenie w celu ustalenia pełnej przyczyny śmierci - powiedział Ezike - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego śmiercionośnego wirusa. Jeśli nie po to, aby chronić siebie, to po to, by chronić ludzi wokół nas - dodał.

Ponad 121 tys. zakażonych koronawirusem

CNN przypomina, w Chinach był przypadek wywołanej Covid-19 śmierci dziecka, które nie przekroczyło pierwszego roku życia. Natomiast w Nashville w stanie Tennessee stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem u dwumiesięcznego niemowlęcia. Z kolei na Florydzie zakażone jest dziecko, nie mające jeszcze roku.

Jak pisze dziennik "The Hill" Pritzker jest jednym z kilku gubernatorów, którzy krytykują prezydenta USA Donalda Trumpa i rząd federalny za działania w związku z pandemią koronawirusa. "Zejdź z Twittera i rób swoją robotę" - napisał Pritzker na swoim koncie twitterowym.

W całych Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło do tej pory ponad 2 tys. osób. Ponad 121 tys. jest zakażonych koronawirusem.