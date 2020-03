"Człowiek kultury, jakiej nam dziś potrzeba". Wspomnienia o Krzysztofie Pendereckim

Informację o jego śmierci potwierdziło Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, którego prezesem jest Elżbieta Penderecka, żona kompozytora.

Pendereckiego wspominają osoby ze świata kultury, polityki, a także ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego.

Miał dwie wielkie pasje: drzewa i muzykę. W obu był niezwykle konsekwentny, profesorski, przekonywujący. Swiatowej klasy geniusz i wielki ambasador naszej kultury. Jak Go pożegnać w czasach koronawirusa? Pewnie chciałyby tysiące. Dziś niemożliwe. Sam po prostu posadzę drzewo.

"Człowiek lojalny, o ogromnym talencie"

- Penderecki był autentycznym, wybitnym polskim kompozytorem. Był to człowiek lojalny, o ogromnym talencie, który w sposób nadzwyczajny potrafił stworzyć utwory do dzisiaj ważne, które będą istotne nadal - powiedział na wieść o śmierci Krzysztofa Pendereckiego kompozytor i pianista Zygmunt Krauze.

- Znałem Krzysztofa Pendereckiego od wczesnych lat sześćdziesiątych. Był to człowiek lojalny, o ogromnym talencie, który w sposób nadzwyczajny potrafił stworzyć utwory do dzisiaj ważne, które będą istotne nadal - ocenił Krauze. - Brak mi słów. Jest to niesamowicie przykra wiadomość - dodał.

Krauze zwrócił uwagę, że w twórczości Krzysztofa Pendereckiego daje się wyodrębnić "dwa główne nurty". - Jeden z nich - to jest nurt awangardowy, którym torował wówczas nową drogę dla całej muzyki europejskiej - podkreślił kompozytor.

- A później zainicjował też nowy kierunek, który zwrócił tę awangardę w stronę bardziej uduchowioną - w kierunku związanym z religią chrześcijańską. I ten nurt w sposób twórczy, we wspaniałej formie reprezentował. Miał wielu, wielu naśladowców - wyjaśnił Krauze.

- W obu kierunkach był Penderecki w awangardzie. To znaczy, że był odkrywcą, a jednocześnie w swoich utworach ukazywał mnóstwo swojego kolorytu, swojego osobistego przeżycia - podkreślił.