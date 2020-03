Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Lekkie konstrukcje zagrożone

W strefie brzegowej województwa pomorskiego wiatr północno-wschodni może osiągnąć 6 do 7, a w porywach 8 do 9 w skali Beauforta, a więc w porywach jego prędkość będzie wynosiła od 76 do 87 km/h.

Ósmy stopień w skali Beauforta powoduje duże fale z pasmami piany, a sztorm i wicher przechodzą następnie w silny sztorm. Wiatr jest na tyle silny, że łamie gałęzie drzew.

Natomiast dziewiąty stopień w tej skali powoduje bardzo duże fale z gęstą pianą. Siła takiego wiatru może zniszczyć lekkie konstrukcje. Alert obowiązuje w niedzielę od godz. 2:00 w nocy do godz. 21:00 wieczorem.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

hlk/ PAP