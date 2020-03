Żyd i muzułmanin modlili się w czasie przerwy w pracy. Ich zdjęcie obiega świat

Gdy zbliżała się szósta po południu, Mintz i Abu Jama zdali sobie sprawę, że może to być ich jedyna przerwa podczas dyżuru. Dwaj członkowie Magen David Adom (MDA), izraelskiej służby reagowania kryzysowego postanowili poświęcić ten krótki czas na modlitwę. Mintz, religijny Żyd, stanął twarzą do synagogi w Jerozolimie, a biało-czarny szal modlitewny zwisał mu z ramion. Abu Jama ukląkł zwracając się w kierunku Mekki na rozwiniętym dywaniku modlitewnym.

Dla dwóch ratowników medycznych, którzy pracują razem dwa lub trzy razy w tygodniu, wspólna modlitwa nie była niczym nowym. Ale dla wielu innych osób był to inspirujący obraz pośród globalnej pandemii koronawirusa.

Zdjęcie mężczyzn, zrobione przez współpracownika, szybko stało się popularne, zdobywając tysiące polubień w mediach społecznościowych i pojawiło się też w mediach tradycyjnych.

Jeden z użytkowników odpowiedział na Instagramie: "Jestem dumny ze wszystkich służb ratowniczych, nie ma znaczenia, z jakiej społeczności lub religii". Na Twitterze inny użytkownik skomentował: "Jedna walka! Jedno zwycięstwo! Zjednoczmy się".

"Musimy podnieść głowy i modlić się"

"Wierzę, że Zoher, ja i większość świata rozumiemy, że musimy podnieść głowy i modlić się. To wszystko, co pozostało" - powiedział CNN Mintz, który jest pełnoetatowym pracownikiem MDA i szkoli wolontariuszy.

- Wszyscy boją się wirusa - dodał. - My też, ale wierzymy, że wszystko jest w rękach Boga, niech będzie błogosławiony.

- Wierzę, że Bóg nam pomoże i przez to przejdziemy. Wszyscy powinniśmy modlić się do Boga, aby nas przez to przeprowadził, pomógł przetrwać światowy kryzys - podkreślił Abu Jama.

Oprócz normalnej pracy ratowników medycznych zespoły MDA są odpowiedzialne za transportowanie pacjentów z koronawirusem do szpitala lub do wyznaczonych miejsc kwarantanny, przeprowadzanie testów koronawirusowych czy organizowanie krwiodawstwa.

