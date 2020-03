Autonomia Palestyńska. Bazylika Bożego Narodzenia zamknięta i poddana dezynfekcji

Kościół katolicki prawie we wszystkich krajach podjął specjalne środki przeciwko koronawirusowi. W diecezjach biskupi udzielają dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy. Zaleca się m.in. przyjmowanie Komunii św. na rękę, przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głowy bez podawania ręki, a także opróżnianie z wody święconej kropielnic przy wejściach do kościołów.

Polska. Msze do 50 osób

W Polsce kościoły nie są zamknięte. W związku jednak z rozporządzeniem rządu na mszy może się pojawić nie więcej niż 50 osób.

- Respektując zalecenia władz sanitarnych – nie zamykamy kościołów; dla ludzi wierzących świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej obecności i Bożej miłości - powiedział w sobotę wieczorem przewodniczący KEP abp. Stanisław Gądecki.

- Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa we Mszy św. w kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencję i dla jego rodziny - wskazał.

- W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania Jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które - rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących - przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie - dodał przewodniczący KEP.

Przypomniano, że podczas przekazywania "znaku pokoju" nie trzeba podawać sobie dłoni, a kościelne kropielnice należy opróżnić.

Z kolei biskupi greckokatoliccy do końca marca udzielili dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Liturgii Świętej osobom w starszym wieku, ludziom chorym, dzieciom, młodzieży szkolnej, tym, którzy sprawują opiekę nad osobami w podeszłym wieku oraz tym, którzy boją się zarażenia wirusem. Jednocześnie zachęcili wiernych do modlitwy w domu i skorzystania z liturgii transmitowanych w mediach.

Watykan. Papieskie modlitwy bez udziału wiernych

Bazylika św. Piotra jest całkowicie zamknięta dla turystów. Z zachowaniem wszelkich przepisów, są w niej sprawowane niektóre msze, podobnie jak w znajdującym się na terenie Watykanu kościele św. Anny, jednak mogą w nich wziąć udział jedynie nieliczni wierni, przede wszystkim mieszkańcy i pracownicy Watykanu.

Zamknięte są także Muzea Watykańskie, Muzeum Willi Papieskich oraz inne ośrodki muzealne przy papieskich bazylikach. Ograniczono dostęp do watykańskiej apteki. We wszystkich instytucjach Stolicy Apostolskiej wprowadzono nowe zasady postępowania, które mają ograniczyć ryzyko zarażenia.

Bez ograniczeń papież Franciszek spotyka się ze swoimi współpracownikami. Ponadto, jak na razie, dykasterie i urzędy Stolicy Apostolskiej oraz Państwa Watykańskiego pozostają otwarte, aby zapewnić podstawową posługę Kościołowi powszechnemu, w koordynacji z Sekretariatem Stanu, przy jednoczesnym stosowaniu wszystkich standardów i mechanizmów zdrowotnych oraz elastyczności pracy.

Jak poinformowała Prefektura Domu Papieskiego, ze względu na światowe zagrożenie koronawirusem COVID-19, papież będzie sprawował wszystkie liturgie Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Ponadto do 12 kwietnia w papieskich audiencjach i modlitwie Anioł Pański, a w okresie wielkanocnym Regina Caeli, również będzie można wziąć udział jedynie za pośrednictwem transmisji online.

Poza tym funkcjonowanie działalności dobroczynnej względem bezdomnych, którzy gromadzą się wokół Watykanu na razie nie uległo zmianie. Urząd Dobroczynności Apostolskiej, pod kierunkiem kard. Konrada Krajewskiego, nadal się nimi opiekuje, oferując im na noc schronienie. Również w tym wypadku przestrzegane są zasady bezpieczeństwa, poprzez zachowanie odpowiedniego dystansu między osobami i unikanie bliższych kontaktów. Strażacy co rano zajmują się sprzątaniem i dezynfekcją miejsc, w których bezdomni spędzili noc.

Włochy. Bez mszy do 3 kwietnia

We Włoszech do 3 kwietnia nie będzie mszy z udziałem wiernych.

Na terenie diecezji rzymskiej kościoły pozostają otwarte dla wiernych, jednak nie ma w nich sprawowanych mszy. Wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej kard. Angelo de Donatis zachęcił kapłanów do tego, aby w godzinach otwarcia świątyń pozostawali do dyspozycji wiernych, spowiadali, udzielali indywidualnie Komunii świętej, wystawiali Najświętszy Sakrament do adoracji.

W liście, który skierował do diecezjan 13 marca wyjaśnił, że rozmawiając z papieżem byli zgodni co do tego, że "zamknięcie wszystkich kościołów może powodować dezorientację i niepewność (...) oraz poczucie osamotnienia". Zachęcił kapłanów, by z rozwagą i zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, świadczyli posługę wśród chorych i pomagali bezdomnym.

Konferencja Episkopatu Włoch uruchomiła specjalną stronę internetową (https://chiciseparera.chiesacattolica.it/), na której publikuje modlitewniki i propozycje, które mogą pomóc w domowej modlitwie rodzinom i samotnym mieszkańcom.

Z powodu pandemii koronawirusa w położonym w Autonomii Palestyńskiej Betlejem zamknięto wszystkie kościoły i miejsca kultu. Kwarantanna ma potrwać do początku kwietnia. Zamknięte zostały szkoły, przedszkola i uniwersytety. Znajdująca się w centrum Betlejem bazylika Bożego Narodzenia, wybudowana w miejscu narodzin Chrystusa została całkowicie zamknięta dla zwiedzających i poddana dezynfekcji.

Zamknięte zostały też wszystkie inne kościoły chrześcijańskie oraz meczety w rejonie Betlejem i w mieście Nablus. Izraelskie wojsko, w porozumieniu z władzami palestyńskimi, zamknęło wjazd do Betlejem.

Portugalia. Biskupi apelują o przekładanie chrztów i ślubów

Konferencja episkopatu Portugalii ogłosiła szereg restrykcji związanych ze sprawowaniem sakramentów świętych w tym kraju z powodu rozszerzającej się pandemii koronawirusa. Biskupi wezwali do zawieszenia sprawowania wspólnotowych mszy na okres bliżej nieokreślony. Zaapelowali też, aby - o ile to możliwe - przekładać sprawowanie chrztu oraz zawieranie małżeństw. Powinny one odbywać się w wąskim gronie. Ostateczne decyzje w sprawie organizowania tych obrzędów mają podjąć ordynariusze poszczególnych diecezji.

Innym ograniczeniem jest organizacja pogrzebów. Według wskazówek episkopatu Portugalii, w pogrzebie, w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem, powinna brać udział tylko najbliższa rodzina zmarłego.

Wprowadzenie sugerowanych przez episkopat restrykcji ma związek z wydanym przez rząd Portugalii zakazem organizowania wydarzeń z udziałem ponad 100 osób. Wcześniej gabinet Antonia Costy wprowadził zakaz organizowania imprez, w których w zamkniętym pomieszczeniu uczestniczy 1000 osób, a na świeżym powietrzu - 5000.

W niedzielę w większości portugalskich kościołów odprawiane były msze z udziałem wiernych, ale frekwencja na tych nabożeństwach była bardzo niska. W wielu diecezjach ordynariusze wydali dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie uruchomiło z powodu pandemii koronawirusa codzienne transmisje Mszy św. oraz nabożeństw różańcowych z tego portugalskiego miejsca kultu. Oglądać je można za pośrednictwem przekazu internetowego na stronie sanktuarium. W samym sanktuarium nabożeństwa są organizowane tylko dla bardzo wąskiego kręgu pracowników tej instytucji.

Hiszpania. Kardynał przekazuje kościoły do dyspozycji władzy

Bardzo szybko rośnie liczba chorych w Hiszpanii. Z domu można wychodzić wyłącznie do pracy, na zakupy i do lekarza. Mnożą się jednak także gesty solidarności i pomocy, szczególnie wobec osób starszych i żyjących samotnie.

Parafie oferują nie tylko msze czy modlitwę przez internet, ale starają się także dotrzeć do osób starszych, chorych i samotnych, aby pomóc w zrobieniu zakupów, czy pójść do apteki. Madrycka Caritas i archidiecezjalna delegacja ds. duszpasterstwa młodzieży utworzyły specjalne grupy wolontariuszy, którzy przy zachowaniu wymaganych środków ochrony starają się dotrzeć do tych osób.

Kard. Antonio Cañizares z Walencji oddał do dyspozycji władz regionalnych "domy rekolekcyjne i tyle kościołów, ile byłoby potrzebnych, aby zapewnić niezbędną opiekę medyczną". W liście do prezydenta miasta Ximo Puiga zapewnia o swojej modlitwie "za wszystkich, którzy cierpią i za tych, którzy zwalczają epidemię". Jest też gotowy, aby "zrobić wszystko co w jego mocy, aby ofiarować niezbędną pomoc".

W związku z pandemią pielgrzymi przybywający do Santiago de Compostela drogą św. Jakuba muszą stosować się do zaleceń, jakie podjął Kościół, chcąc chronić się przed wirusem. Wprowadzono m. in. zakaz obejmowania figury św. Jakuba w tamtejszej katedrze. Tradycyjnie już, pielgrzymi kończący swoją pątniczą drogę wchodzą po kilku stopniach do figury i ją obejmują, wypowiadając przy tym krótką modlitwę dziękczynną.

Już wcześniej diecezje prowincji kościelnej Santiago zaleciły wiernym, aby nie korzystano z kropielnic i unikano ścisku podczas nabożeństw. Należy też zrezygnować z dotykania obrazów świętych, zamiast tego należy w duchu wypowiedzieć wyrazy czci. Księżom i szafarzom Eucharystii przypomniano o konieczności dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed udzielaniem Komunii wiernym.

Francja. Sanktuarium w Lourdes zamknięte po raz pierwszy w historii

Cała Francja została objęta kwarantanną. Nie wolno wychodzić z domu, chyba że z powodu tzw. wyższej konieczności np. zrobienia zakupów, wizyty u lekarza czy dotarcia do pracy. Jednak trzeba będzie mieć przy sobie pisemne uzasadnienie. Formularz wyjścia z domu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale uzasadnienie można też napisać odręcznie. Zamknięte zostają wszystkie miejsca użyteczności publicznej.

Już wcześniej przewodniczący Konferencji Biskupów Francji (CEF) abp Eric de Moulins-Beaufort podkreślił, że cały Kościół powinien uczestniczyć w "narodowej solidarności" w walce z COVID-19, dlatego zwrócił się do instytucji kościelnych o rezygnację z zgromadzeń liczących - zgodnie z poprzednim zarządzeniem władz - powyżej stu osób. Zalecił również, aby w żadnych spotkaniach organizowanych przez Kościół nie brały udziału osoby powyżej 70. roku życia, ze względu na to, że są one szczególnie podatne na zarażenie się. Dotyczy to pielgrzymek, spotkań parafialnych, czuwań modlitewnych itp. Ruchy kościelne powinny zastanowić się też nad zasadnością odbywania zaplanowanych wcześniej spotkań.

Podczas Mszy św. i sprawowanie sakramentów, przewodniczący CEF prosi o przestrzeganie wprowadzanych środków ostrożności: nieprzekraczanie progu stu osób na niej obecnych oraz siadanie na co drugim krześle w co drugim rzędzie. Tam, gdzie to możliwe, zaleca zwiększenie liczby mszy w ciągu weekendu i zwolnienie osób powyżej 70. roku życia z obowiązku udziału w niedzielnej Eucharystii. Niektóre diecezje - m.in. regionu paryskiego - odwołały już msze z udziałem wiernych, udzielając dyspensy.

Po raz pierwszy od czasu objawień w 1858 r. zamknięto sanktuarium maryjne w Lourdes. Modlitwę przy grocie objawień będzie kontynuować 30 kapelanów.



Jeden z biskupów francuskich, obecny podczas niedawnej wizyty ad limina Apostolorum w Watykanie uzyskał wynik pozytywny na obecność koronawirusa, wszyscy uczestnicy tego wyjazdu - jedna trzecia francuskiego episkopatu - są izolowani.

Niemcy. Zakaz zgromadzeń w kościołach, meczetach i synagogach

Kanclerz Angela Merkel ogłosiła, że w Niemczech "zgromadzenia w kościołach, meczetach, synagogach i zgromadzenia innych wspólnot religijnych" są zabronione w całym kraju.



Rząd federalny w Berlinie i niemieckie kraje związkowe uzgodniły nowe ścisłe wytyczne, aby ograniczyć, w miarę możliwości, publiczne kontakty w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. Liczne sklepy i duże obiekty są zamknięte. Z drugiej strony, podobnie jak w Austrii, punkty sprzedaży detalicznej żywności, usługi dostaw, apteki, stacje benzynowe, banki i urzędy pocztowe są otwarte. Merkel ogłosiła również, że niedzielne zakazy sprzedaży w tych miejscach są "ogólnie zawieszone do odwołania". Kanclerz Niemiec zaznaczyła, że środki te są "drastyczne" i "wyjątkowe" w historii Republiki Federalnej, ale są one niezbędne dla zmniejszenia liczby infekcji.

W Kościele katolickim w Niemczech wszystkie 27 diecezji podjęło działania przeciwko pandemii. W prawie wszystkich diecezjach biskupi wydali dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa w mszy. W większości diecezji spotykają się zespoły kryzysowe, które stale aktualizują swoje instrukcje na stronach internetowych Kościoła.



W Bawarii, gdzie rząd ogłosił stan katastrofy, archidiecezja Bamberg, a także diecezje Augsburga i Eichstätt odwołały wszystkie publiczne celebracje. Planowana na 21 marca konsekracja nowego biskupa Augsburga, Bertrama Meiera, również została odroczona na czas nieokreślony.

Austria, Czechy i Słowacja - zamknięte nabożeństwa



W Austrii w nabożeństwach, odprawianych w zamkniętych pomieszczeniach, może uczestniczyć najwyżej sto osób, a na otwartych przestrzeniach maksymalnie 500 osób. W Czechach rząd wprowadził całkowity zakaz wszelkich zgromadzeń z udziałem powyżej stu osób. Dotyczy to także nabożeństw i pielgrzymek. Natomiast episkopat Słowacji wydał całkowity zakaz odprawiania Mszy świętych z udziałem wiernych.Katoliccy biskupi Czech zaapelowali o odprawianie dodatkowych Mszy św. w niedziele tak, żeby liczba ich uczestników nie przekraczała stu. Przypomnieli też wiernym, że swój obowiązek udziału w niedzielnej liturgii mogą oni spełnić, korzystając z transmisji radiowych, telewizyjnych lub w Internecie.



W podobnym duchu wypowiedział się katolicki episkopat Słowacji. Biskupi poprosili księży i wiernych o przestrzeganie zakazu, który - jak przyznali - sami akceptują "z ciężkim sercem". Jednocześnie zapowiedzieli, że kościoły w kraju pozostaną otwarte dla prywatnych modlitw wiernych.

Węgry. Kościoły nie będą zamykane



Pandemia koronawirusa wpłynęła także na życie kościelne na Węgrzech. Podobnie jak w innych krajach rząd w Budapeszcie już w połowie ubiegłego tygodnia ograniczył do stu największą liczbę uczestników zgromadzeń w zamkniętych pomieszczeniach. Tamtejszy episkopat zapowiedział jednak, że kościoły nie będą zamykane.



Katolikom zalecono udział w liturgii w małych grupach, na wolnym powietrzu lub skorzystanie z radiowych lub telewizyjnych transmisji mszy. Jednocześnie wezwano wiernych do "odpowiedzialnego i ostrożnego postępowania" i np. jeśli ktoś czuje się chory, powinien zrezygnować z udziału w uroczystościach i pozostać w domu.



W tej wyjątkowej sytuacji biskupi diecezjalni zwolnili wiernych z obowiązku uczestniczenia w niedzielnych mszach w kościołach. Przypomnieli też o możliwości udziału w mszach transmitowanych regularnie przez stacje radiowe. Episkopat oznajmił również, że państwowa Telewizja Węgierska już od dzisiaj będzie regularnie transmitowała niedzielne msze.



Bośnia i Hercegowina. W Medziugorie msze bez ograniczeń wiernych



W Bośni i Hercegowinie na razie jest niewiele przypadków zachorowań na koronawirusa i nie wprowadzono jeszcze takich obostrzeń, jak w innych krajach. W kościele w sanktuarium w Medziugorie zbierają się codziennie wierni, wypełniając połowę świątyni. Wpuszczany jest każdy, kto przyjdzie. Natomiast ci, którzy boją się zarażenia wypełniają ławki na zewnątrz. Porządek liturgii w Medziugorie pozostaje bez zmian.

Jednak ze względu na zamknięte granice państw, nie ma tam obecnie żadnych pielgrzymów z zagranicy. Nieczynne są wszystkie hotele i pensjonaty oraz restauracje i sklepy. Wierni obecni w Medziugorie modlą się za świat cały, a dzięki transmisji internetowej w modlitwie tej uczestniczą ludzie z wielu krajów.

Anglia i Walia. Kościół wyklucza zamykanie świątyń



W związku z epidemią koronawirusa kard. Vincent Nichols wzywa wierzących, by "nie myśleli wyłącznie o sobie, ale także o innych, nawet w tak praktycznych sprawach, jak zakupy". Kościół katolicki w Anglii współdziała z instytucjami świeckimi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, ale nadal służy wiernym i wyklucza możliwość zamykania kościołów."Dostępność Kościoła i jego przestrzeni będzie bardzo ważna w nadchodzących miesiącach. Kościoły pozostaną otwarte, ponieważ są miejscami, do których ludzie mogą przychodzić, posiedzieć w ciszy i się pomodlić. Są obszerne, przebywanie w nich nie stwarza ryzyka dla zdrowia" – podkreślił w wywiadzie dla BBC kard. Nichols.



Episkopat Anglii i Walii szczególną uwagę zwraca na duszpasterstwo chorych, zalecając dużą ostrożność w związku z obecnością u osób starszych. Należy ją tak aranżować, by zabezpieczyć zdrowie zarówno osób odwiedzanych, jak i odwiedzających.



Autonomia Palestyńska. Zamknięcie i dezynfekcja Bazyliki Bożego Narodzenia



Z powodu pandemii koronawirusa w położonym w Autonomii Palestyńskiej Betlejem zamknięto wszystkie kościoły i miejsca kultu. Kwarantanna ma potrwać do początku kwietnia. Zamknięte zostały wszystkie szkoły, przedszkola i uniwersytety. Znajdująca się w centrum Betlejem bazylika Bożego Narodzenia, wybudowana w miejscu narodzin Chrystusa została całkowicie zamknięta dla zwiedzających i poddana dezynfekcji.



Zamknięte zostały też wszystkie inne kościoły chrześcijańskie oraz meczety w rejonie Betlejem i w mieście Nablus. Izraelskie wojsko, w porozumieniu z władzami palestyńskimi, zamknęło wjazd do Betlejem.

Brazylia. Apel o zwiększenie liczby mszy

Wobec pandemii koronawirusa prezydium konferencji episkopatu Brazylii (CNBB) wystosowało notę "Czas nadziei i solidarności". Dokument zawierający 7 paragrafów, informuje, że w każdej diecezji wydawane są praktyczne wskazówki uwzględniające zaistniałą rzeczywistość. Komunikat zaleca ostrożność i wzięcie pod uwagę wskazówek ekspertów ds. zdrowia i właściwych organów.

"Dbanie o higienę osobistą i otoczenia, a także unikanie tłumów - to zasady, których muszą przestrzegać wszyscy" - zauważają biskupi. Uznają, że pewne ograniczenia wpływają na sposób życia i świętowania katolików, jednak proszą, aby wytyczne sanitarne i zdrowotne były akceptowane jako wkład w dobro wszystkich.

W stanie Rio de Janeiro biskupi, biorąc pod uwagę wytyczne władz cywilnych, hierarchowie wydali dekrety zawieszające na 15 dni wszelkie zebrania większej liczby osób. W związku z tym zawieszone są spotkania grup kościelnych i katecheza. Msze odbywają się normalnie. Biskupi proszą, aby w miarę możliwości zwiększyć ich liczbę w parafiach.

Spowiedź wielkopostna tylko "bezpiecznie"

Wiele diecezji odwołało wielkopostną spowiedź z udziałem wielu księży, gromadzące zawsze ogromną ilość wiernych. Księża pracujący w parafiach mają jednak zorganizować spowiedź w ten sposób, aby każdy mógł do niej przystąpić.

Metropolita Rio de Janeiro kard. Orani João Tempesta wydał dekret zwalniający z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej mszy, zachęcając do uczestniczenia w niej poprzez środki masowego przekazu.

14 marca sąd wydał zakaz odprawiania Mszy w narodowym sanktuarium Maryjnym w Aparecidzie. Sanktuarium to każdego dnia nawiedzane jest przez tysiące ludzi. Mimo zakazu celebracji, wizyty w sanktuarium i osobista modlitwa odbywają się normalnie.

