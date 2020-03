Kierowca autobusu miejskiego w Warszawie zakażony koronawirusem

Trzaskowski podkreślił, że informację o zdiagnozowaniu u kierowcy autobusu miejskiego koronawirusa otrzymał na chwilę przed konferencją prasową. Przyznał, że jeszcze nie wie, czy część załogi będzie musiała zostać poddana kwarantannie.

Podkreślił, że coraz więcej kierowców autobusów i motorniczych jest na zwolnieniach lekarskich, co utrudnia organizację transportu miejskiego.

Wskazał, że zgodnie z przepisami wydanymi na czas epidemii, w pojazdach komunikacji miejskie umieszczane są informacje mówiące o ograniczeniach dotyczących liczby pasażerów. Dodał, że również kierowcy i motorniczowie informują o tym podróżujących. Ponadto znakowane są siedzenia, które powinny zostać puste tak, aby zachować odpowiednia odległość między pasażerami.

Sprzęt dla szpitali

Trzaskowski podczas konferencji prasowej poinformował również, że w czwartek dotarła pierwsza transza sprzętu zamówionego przez miasto. - Przede wszystkim: przyłbice rękawice, fartuchy. To wszystko, co jest potrzebne w warszawskich szpitalach. 90 tys. różnego rodzaju artykułów, również środki dezynfekcyjne - wskazał.

Zapowiedział, że do ratusza dotarła łącznie połowa zamówionego sprzętu. - Będziemy mogli go dystrybuować w warszawskich szpitalach. Dbamy o to, żeby warszawskie szpitale w tej trudnej sytuacji były zabezpieczone - podkreślił.

Zapowiedział, że podobnych zakupów sprzętu będzie więcej.

dk/ PAP