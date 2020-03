LOT jednak nie przejmie Condora? "Ekstremalne wymagania"

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa, Polska Grupa Lotnicza (PGL), właściciel Polskich Linii Lotniczych LOT, ogłosiła pod koniec stycznia br. podpisanie umowy przejęcia podupadających linii Condor. Jak poinformowano w komunikacie spółki, LOT i Condor, działające wspólnie w ramach Grupy PGL, "będą jednym z wiodących podmiotów lotniczych w Europie, z kluczowymi rynkami w Polsce i Niemczech".

Transakcja miała zostać sfinalizowana do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych.

Jak jednak donosi teraz "Spiegel Online" cała operacja prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Strona polska, w związku z pandemią koronawirusa, miała postawić Federalnemu Ministerstwu Gospodarki w Berlinie "ekstremalne żądania". Według źródeł, PGL specjalnie stawia takie przeszkody, by móc wycofać się z umowy, bez ponoszenia odpowiedzialności za jej zerwanie.

Były prezes LOT: sytuacja najgorsza w historii

- Nie wiem dokładnie, jakie warunki zaproponował PGL, ale uważam, że czasowe zawieszenie tej transakcji to dobre rozwiązanie. Jeżeli jest to sposób zabezpieczenie warunków, to jest to bardzo dobra taktyka - powiedział polsatnews.pl Sebastian Mikosz, były prezes LOT-u, podkreślając, że aktualna sytuacja w branży jest "najgorsza w historii".

- Zawsze broniłem tej transakcji, ale w sytuacji pandemii, kupno Condora zeszło na drugi plan. LOT musi teraz przemyśleć swoją własną sytuację i dlatego nie bierze na barki linii z problemami. Rozwój wszystkich linii jest teraz zupełnie zahamowany i jeżeli kiedyś wróci, to w bardzo odległym terminie - dodał Mikosz.

W jego ocenie LOT "miał szczęście, że nie sfinalizował transakcji przed wybuchem pandemii".

Condor wnioskuje o wydłużenie spłaty kredytu

Agencja dpa informowała w czwartek, że Condor zawnioskował do państwowego banku rozwoju KfW o wydłużenie spłaty kredytu pomostowego.

"Przyjęta przez wierzycieli procedura parasola ochronnego nie jest jeszcze prawomocna, a uzgodnione przejęcie nie może zostać zawarte. Condor twierdził do tej pory, że nic nie stoi na przeszkodzie transakcji z PGL" - napisała agencja.

Poręczycielami pożyczki z KfW są rząd federalny i kraj związkowy Hesja. Planowo kredyt w wysokości 380 mln euro powinien zostać spłacony do 15 kwietnia br. Obecnie prawie wszystkie maszyny Condora są w użyciu, ponieważ firmę zaangażowano do akcji organizowania powrotów niemieckich obywateli do kraju z powodu pandemii COVID-19.

Agencja dpa dodała, że firma przygotowuje się do skierowania większości pracowników na program pracy skróconej.

