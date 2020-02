LOT może przejąć linie Condor. Jest zgoda niemieckiego urzędu

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa, Polska Grupa Lotnicza (PGL), właściciel Polskich Linii Lotniczych LOT, ogłosiła pod koniec stycznia br. podpisanie umowy przejęcia linii Condor. Jak poinformowano w komunikacie spółki, LOT i Condor, działające wspólnie w ramach Grupy PGL, "będą jednym z wiodących podmiotów lotniczych w Europie, z kluczowymi rynkami w Polsce i Niemczech".

Transakcja ma być sfinalizowana do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych.

Polska Grupa Lotnicza to największe przedsiębiorstwo lotnicze w Polsce, właściciel m.in. Polskich Linii Lotniczych LOT.



Condor obsługuje regularne loty do miejsc docelowych w Afryce, na Karaibach, w Europie, na Półwyspie Indochińskim, w Azji Południowej i Ameryce Północnej. Jego główna baza operacyjna znajduje się na lotnisku we Frankfurcie, a kolejne m.in. Düsseldorfie, Hamburgu, Hanowerze, Lipsku, Monachium czy Stuttgarcie.

"LOT podwoił dziś swoje aktywa"

W Niemczech maszyny latały pod marką Condor, obsługując prawie 10 mln osób rocznie i kursując do ok. 90 miejsc na świecie. Jego zarządcy chcieli, aby firma nadal funkcjonowała i udało im się uzyskać od rządu 380 mln euro pożyczki. Posiada 22 proc. udziału w niemieckim rynku czarterowym.

ZOBACZ: Zabrała konia na pokład samolotu. "Kupiłam bilety z dodatkowym miejscem na nogi"

- Można powiedzieć, że LOT podwoił dziś swoje aktywa - wskazał w styczniu Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Oprócz PGL, zakupem Condora interesowała się Lufthansa oraz grupa zarządzająca m.in. liniami British Airways, Iberia i Ryanair Holdings. Jak napisał "Rynek Lotniczy", z zarządcami niemieckiego przewoźnika rozmawiały też dwie inne grupy oferentów.

WIDEO - 200-lecie giełdy w Polsce. Prezydent życzy następnych 200 lat Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/zdr/ polsatnews.pl, PAP, "Rynek Lotniczy"