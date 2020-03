Ksiądz zakażony koronawirusem odprawiał msze. Ponad 140 osób w kwarantannie

Wykryto koronawirusa u 42-letniego wikariusza z parafii w podzamojskich Łabuniach (woj. Lubelskie). Sanepid poszukiwał osób, które mogły mieć kontakt z księdzem, który w ostatnich dniach odprawiał msze, udzielał komunii i uczestniczył w rekolekcjach w sąsiedniej parafii. Do czwartku objętych kwarantanną zostało ponad 140 osób.

O zakażeniu koronawirusem 42-letniego wikariusza parafii Łabunie koło Zamościa poinformowała diecezja zamojsko-lubaczowska. Duchowny trafił do szpitala we wtorek, jego stan jest dość poważny. Proboszcz tej parafii oraz inni księża i świeccy, z którymi zarażony ksiądz miał ostatnio kontakt, zostali poddani kwarantannie - podano.

W piątek "Tygodnik Zamojski" poinformował, że do czwartku do godz. 14:00 kwarantanną objęto 140 osób.



Sanepid zaapelował, aby osoby, które uczestniczyły w nabożeństwach odprawianych przez wikarego lub takich, w których uczestniczył pilnie skontaktowały się telefonicznie. Dotyczy to 10 nabożeństw w trzech miejscowościach (Łabunie, Majdan Ruszowski i Żdanów) w dniach od 13 do 17 marca. Ksiądz spowiadał też wiernych.

Zmarł ksiądz z tej diecezji



To drugi przypadek zakażenia koronawirusem u księdza z zamojskiej diecezji. We wtorek na Covid-19 zmarł ks. Henryk Borzęcki; nową chorobą zaraził się najpewniej od parafianki, która na początku marca była we Włoszech.

Parafia Łabunie poinformowała, że w najbliższych dniach wierni nie będą mogli uczestniczyć w mszach świętych odprawianych w tamtejszym kościele. "Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o modlitwę" - dodano.

