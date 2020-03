Brytyjczycy oklaskami podziękowali pracownikom służby zdrowia

W akcji "Clap for Carers" uczestniczyli członkowie rodziny królewskiej, premier Boris Johnson i minister finansów Rishi Sunak, lider opozycji Jeremy Corbyn, celebryci, a także setki tysięcy zwykłych Brytyjczyków.

I loved the clapping & it was especially moving where I live on doorstep of massive hospital but if we really wanted to show our support we’d be shouting for PPE & screaming for testing. They should be heroes not martyrs#clapforNHS #ClapForCarers



pic.twitter.com/jK5hh7EXTm — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) March 26, 2020

"Jesteśmy ogromnie wdzięczni za fachową wiedzę i zaangażowanie naszych naukowców, lekarzy oraz służb ratowniczych i publicznych" - napisała na profilu rodziny królewskiej Elżbieta II. Zamieszczono na nim także nagranie wideo, na którym najmłodszy syn królowej, książę Edward wraz z żoną i dziećmi klaszczą w podziękowaniu dla personelu służby zdrowia.

The Earl and Countess of Wessex, and their children, show their support for all those working on the frontline 👏#clapforourcarers pic.twitter.com/vsl5EygItY — The Royal Family (@RoyalFamily) March 26, 2020

Na profilu księcia Williama i księżnej Kate na Twitterze opublikowano natomiast nagranie, na którym brawo bije trójka ich dzieci - George, Charlotte i Louis. To samo robili też następca tronu książę Karol i księżna Camilla, którzy przebywają obecnie w izolacji w Szkocji z powodu wykrycia koronawirusa u księcia.

To all the doctors, nurses, carers, GPs, pharmacists, volunteers and other NHS staff working tirelessly to help those affected by #COVID19: thank you.#ClapForOurCarers #ClapForNHS pic.twitter.com/XnaUPJyDoX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 26, 2020

"W imieniu całego kraju chcę podziękować wszystkim niesamowitym pielęgniarkom, lekarzom, personelowi pomocniczemu NHS i opiekunom, którzy nieustannie pracują walcząc z koronawirusem. #ClapForOurCarers #ClapForNHS Aby im pomóc i chronić NHS, musimy wszyscy pozostać w domu #StayHomeSaveLives" - napisał na Twitterze Johnson zamieszczając nagranie wideo, na którym stoi i klaszcze przed swoją rezydencją na Downing Street 10, zaś przed sąsiednim budynkiem robi to minister finansów Sunak.

On behalf of the whole country, I want to thank all the incredible nurses, doctors, NHS support staff & carers who are working flat out to fight coronavirus 👏 #ClapForOurCarers #ClapForNHS



To help them, and protect the NHS, we need everyone to stay at home #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/kpdQ5KHQiy — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 26, 2020

"Niesamowity pokaz uznania i solidarności dla naszych pracowników NHS na mojej ulicy i ulicach w całym kraju dziś wieczorem. #ClapForOurCarers #ClapForNHS"- napisał z kolei na Twitterze lider opozycji Jeremy Corbyn.

Incredible show of appreciation and solidarity for our NHS staff on my street and streets across the country tonight.#ClapForOurCarers #ClapForNHS pic.twitter.com/8XoBjaQ9cL — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) March 26, 2020

W ramach akcji na niebiesko - czyli w kolorze NHS, publicznej służby zdrowia - podświetlono też dziesiątki najważniejszych budynków w kraju, m.in. most Tower Bridge, koło widokowe London Eye, stadion Wembley, Royal Albert Hall, wieżowiec The Shard w Londynie, katedrę w Lincoln, ratusz w Belfaście, Blackpool Tower, most Tyne Bridge w Newcastle czy halę widowiskową SSE Hydro Arena w Glasgow.

WIDEO - "Znajomi z dnia na dzień musieli zwolnić 20 osób". Polacy w USA dla Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP, polsatnews.pl