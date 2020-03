Zmarł fotoreporter Maciej Kosycarz

Kosycarz zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł w wyniku powikłań, po zaplanowanej z wyprzedzeniem operacji w szpitalu w Warszawie.

W 2017 roku portalowi gdansk.pl opowiadał o diagnozie.

ZOBACZ: Zmarł Albert Uderzo - twórca komiksów o Asteriksie

- W zeszłym roku, jesienią, poszedłem na badania Moltest Bis na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Trzeba palić, albo być byłym palaczem, żeby się zakwalifikować. Ja kiedyś paliłem nałogowo: papieros do kawy, papieros do piwa. Ale od 11 lat nie palę. Jestem byłym palaczem. Zapisała mnie na badania żona. Pierwsze badania: tomokomputer, wydolność płuc, krew - w listopadzie 2016. Stwierdzili plamki na płucach, ale drobne i coś na nadnerczach, plamki cztery-sześć milimetrów. Norma. Pół roku później kolejne badania: znów tomokomputer. Niegroźne guzki nadnerczy. I wreszcie 23 października 2017 trzecie badanie nadnerczy. Spokojnie, bez paniki. I dopiero przy tych badaniach - niejako przy okazji - wykryto dużego guza nerki. Był zaawansowany, ale wciąż na granicy. Decyzja: szybkie wycięcie nerki! To był ostatni dzwonek - mówił.

"Kolejny tramwaj mieliśmy nazwać imieniem jego ojca"

Fotoreportera pożegnała na Facebooku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

"Żal niewypowiedziany. Zapamiętam go przede wszystkim dzięki jego zdjęciom. To oczywiste! (...) Byliśmy umówieni na maj, żeby kolejny tramwaj nazwać imieniem jego ojca Zbigniewa Kosycarza".

Talent odziedziczył po ojcu

Maciej Kosycarz urodził się 20 kwietnia 1964 r. w Gdańsku. Był synem Zbigniewa Kosycarza (1925-1995), fotoreportera, który od końca lat 40. ub. wieku był związany z wybrzeżową prasową i był autorem dziesiątek tysięcy zdjęć Gdańska, Pomorza i jego mieszkańców.

Maciej Kosycarz ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, a w 1992 r. został absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

ZOBACZ: Nie żyje Jerzy Gruza, reżyser m.in. "Czterdziestolatka"

W latach 1991-1992 pracował w prasie gdańskiej, w "Naszych Tygodnikach" i "Tygodniku Wieczór", w latach 1993-1996 w "Głosie Wybrzeża". W 1996 r. założył agencję fotograficzną Kosycarz Foto Press (KFP). Z archiwum agencji i codziennie aktualizowanego serwisu (liczącego ponad 200 tys. zdjęć) korzysta kilkadziesiąt czasopism z Polski i zagraniczne agencje prasowe.

Inicjator jednego z najstarszych konkursów fotografii prasowej w Polsce

W 1997 r. wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku zorganizował Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej Gdańsk Press Photo im. Zbigniewa Kosycarza, jeden z najstarszych konkursów fotografii prasowej w Polsce.

Był twórcą wielu wystaw tematycznych, na których prezentował fotografie własne i ojca. W 2009 r. Rada Miasta Gdańska przyznała mu i pośmiertnie jego ojcu Zbigniewowi Medal Księcia Mściwoja II. Dwa lata później z rąk marszałka województwa pomorskiego otrzymał Gryfa Pomorską Nagrodę Artystyczną.

ac/ gdansk.pl, PAP, polsatnews.pl