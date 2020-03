Włochy: 101-latek wyleczony z COVID-19

Sędziwy mężczyzna, u którego w zeszłym tygodniu stwierdzono zakażenie wirusem, trafił do szpitala w swoim mieście. Jego przypadek ze względu na wiek był bardzo skrupulatnie obserwowany przez włoskich lekarzy, którzy patrzyli z nadzieją na jego proces wychodzenia z choroby, atakującej przede wszystkim ludzi starszych.

W środę wieczorem mężczyzna, urodzony w 1919 roku, opuścił szpital w Rimini i wrócił do rodzinnego domu. Wcześniej informowano o wyleczeniu 95-letniej kobiety w Modenie.

57 tys. zakażonych

Do 7503 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowano w środę. Od wtorku stwierdzono 683 zgony. Zanotowano spadek zgonów i nowych zakażeń. Łączna liczba osób zakażonych to 57 tysięcy, tj. o 3491 więcej niż we wtorek.

Wyzdrowiało ponad 9300 chorych, około 1000 więcej niż poprzedniego dnia.

We Włoszech zmarło już 36 lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała w czwartek ich krajowa federacja. Zakażonych jest ponad 6200 pracowników służby zdrowia w całym kraju.