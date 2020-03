Bez paniki i sensacji. Tych lekarzy warto obserwować na Instagramie

Z całego świata napływa do nas ogrom informacji. Część z nich okazuje się być fake newsami zasiewającymi niepokój wśród odbiorców. Z sondażu IPSOS wynika, że w tygodniu od 9 do 15 marca wszystkich udostępnionych w sieci treści na temat koronawirusa na godzinę było średnio 5162.

Ci lekarze przekazują wyłącznie rzetelną wiedzę oraz wskazówki dotyczące dbania o swoje zdrowie w czasie pandemii.

1. Maja Herman - psychiatrka, psychoterapeutka (@maja_herman_amici)

W publikowanych postach i przeprowadzanych transmisjach na żywo opowiada m.in. o tym, jak adaptować się do aktualnej sytuacji oraz nie ulegać zbiorowej panice i lękowi. Jedna z założycielek facebookowej grupy wsparcia dla medyków i policjantów.

"UWIERZ! uwierz, że gdy na różnych profilach psychiatrki, psycholożki, psychoterapeutki piszą o zbiorowej panice, a teraz już globalnej to coś w tym jest. LUDZIE ZARAŻAJĄ SIĘ TAK SAMO STRACHEM JAK WIRUSAMI. Lęk i hormony z nim związane mają dramatyczny wpływ na naszą odporność, więc albo bierzecie się wszyscy za siebie albo czeka nas APOKALIPSA PANIKI".

2. Katarzyna Woźniak - lekarka, autorka kanału na Youtube i bloga Mama i Stetoskop (@mama.i.stetoskop)

Na co dzień dzieli się wiedzą medyczną z różnych dziedzin. W ostatnim czasie nagrała m.in. film o tym, jak robić bezpieczne zakupy podczas epidemii oraz przeprowadziła live z wirusologiem, dr hab. n. med. Tomaszem Dzieciątkowskim z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3. Wojciech J. Falęcki - rezydent położnictwa i ginekologii, magister fizjoterapii (@dr_wojciechjfalecki)

Na jego profilu możemy przeczytać historie ciąż, nierzadko trudnych przypadków. W czasie pandemii koronawirusa Falęcki zachęca odbiorców do czytania wyłącznie sprawdzonych informacji oraz odnosi się m.in. do tematu noszenia maseczek.

4. Michał Błoch - lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, pracuje w Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska "Formuła dobra" (@drhospice)

Dzieli się trudnymi, często wzruszającymi, historiami z życia młodych pacjentów hospicjum. W ostatnich tygodniach mówił m.in. o tym, jak stara się chronić podopiecznych przez zakażeniem koronawirusem.

"Odpowiedzialność. »A co się pan doktor wygłupia w tej masce i przyłbicy?« »Co ty Michał chory jesteś, że w maseczce chodzisz?« To są pytania, które w trakcie mojego wczorajszego dyżuru padły z ust personelu medycznego Kliniki. A ja się po prostu staram chronić. Chronię się tym, co jestem jeszcze w stanie zorganizować we własnym zakresie - bo ze strony szpitala nie otrzymałem na razie absolutnie nic z tego, co widzicie na zdjęciu. Chcę chronić swoich bliskich, chronić swoich pacjentów z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID".

5. Magdalena Krajewska - lekarka rodzinna-rezydentka, autorka bloga i kanału na Youtube (@instalekarz)

Jak sama pisze, "Celem mojej działalności w portalach społecznościowych jest w prosty, logiczny i jak najmniej medyczny sposób edukowanie pacjentów z zakresu medycyny i profilaktyki oraz przemycanie wiedzy zdobytej jako mama". O koronawirusie rzeczowo, ale także - dla rozluźnienia atmosfery - z przymrużeniem oka.

WIDEO - Magda Glińska o pierwszych objawach infekcji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Aleksandra Cieślik/ polsatnews.pl