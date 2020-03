"Tarcza antykryzysowa" w Sejmie. Posłowie zajmą się nią w piątek

Rada Ministrów skierowała w czwartek do Sejmu projekty związane z tzw. tarczą antykryzysową, które zostały przyjęte w czwartek po kilku dniach konsultacji ze stroną społeczną i po spotkaniach z klubami opozycyjnymi - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

- Rada Ministrów skierowała w czwartek do Sejmu projekty związane z tzw. tarczą antykryzysową. Przyjęte w trybie obiegowym projekty, które trafią pod obrady parlamentu, to: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju - powiedział rzecznik rządu.

- Za finalizację prac nad tarczą odpowiadał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Dziś, po kilku dniach konsultacji ze stroną społeczną oraz po spotkaniach z klubami opozycyjnymi, cały projekt tarczy został przyjęty przez rząd w trybie obiegowym - dodał Müller.

Sejm ma zająć się projektami na piątkowym posiedzeniu. W czwartek natomiast Izba zbierze się, aby uchwalić zmiany w regulaminie, które mają pozwolić posłom na prace w warunkach panującej epidemii koronawirusa.

Szef KSRM Łukasz Schreiber w nocy ze środy na czwartek poinformował, że projekt tzw. "tarczy antykryzysowej" został ukończony, ostatni projekt z pakietu jest sfinalizowany, a w czwartek mają odbyć się konsultacje w sprawie projektu z opozycją.

Mamy to! #TarczaAntykryzysowa gotowa - ostatnia ustawa z pakietu sfinalizowana. Wierzę, że dzięki determinacji Premiera @MorawieckiM uratujemy PL firmy i miejsca pracy. Jutro, a właściwie już dziś, konsultacje z opozycją, a w piątek #Sejm.



Dobrej nocy :) — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) March 26, 2020

Tzw. "tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.

"Tarcza" to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu, jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

