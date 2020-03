Polsat News: Polacy pracujący w Saksonii dostaną dodatkowe pieniądze

Rzecznik rządu Saksonii potwierdza, że Polacy pracujący w szpitalach i ośrodkach opieki specjalistycznej w tym landzie, otrzymają pomoc finansową - dowiedział się korespondent Polsat News Tomasz Lejman. Od piątku, przez pandemię koronawirusa, osoby wracające z pracy z Niemiec czeka kwarantanna. Szef MSWiA radził na konferencji prasowej, by tymczasowo wynająć kwaterę za granicą.

- Polacy pracujący w szpitalach, ośrodkach opieki specjalistycznej, hospicjach dostaną do wynagrodzenia 40 Euro dziennie wsparcia od rządu saksońskiego plus 20 Euro na małżonka oraz zasiłek na dziecko na czas zamkniętych granic. Oferta na razie ograniczona do 3 miesięcy - wyjaśnia Tomasz Lejman.

Wcześniej Saksonia przewidziała podobną pomoc dla obywateli Czech.

"Dwa dni na ustabilizowanie sytuacji

"Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek, godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP" – informowały w środę przygraniczne urzędy wojewódzkie.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński informował w środę, że osoby pracujące za granicą "mają dwa dni na ustabilizowanie swojej sytuacji zawodowej".

- Osoby te mogą zostać pod drugiej stornie granicy, mają czas na wynajęcie tymczasowych kwater, być może pracodawcy ich będą w tym im pomocni. Natomiast musimy zaostrzyć pewne rygory sanitarne – powiedział Kamiński.

Dodał, że nie można dopuścić, żeby obywatele przyjeżdżający do Polski zwłaszcza z krajów, gdzie ten poziom zakażeń jest wyższy, niż w naszym kraju, mogli swobodny przepływać przez granice.

- Tylko do piątku osoby pracujące po drugiej stronie granicy mogą tę granicę swobodnie przekraczać – zaznaczył Kamiński.

