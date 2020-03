Dla żartu kaszlała w supermarkecie. Sklep musiał wyrzucić jedzenie

Obecnie w wielu krajach obowiązują specjalne restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zalecenia ws. epidemii od miesięcy informują, by zachować środki ostrożności - tj. zasłanianie twarzy łokciem podczas kichania czy kaszlu. W tym samym czasie pewna kobieta w Pensylwanii postanowiła kaszleć nad artykułami w jednym z supermarketów - podaje "Daily Mail".

Sklep był zmuszony wyrzucić m.in. pieczywo, mięso oraz wiele innych produktów.

W czasach, kiedy wiele osób gromadzi artykuły spożywcze w obawie przed COVID-19, a w niektórych miejscach brakuje pewnych towarów, kobieta postanowiła zrealizować swój żart. Pojawiła się w sklepie po godzinie 14:00 w środę i zaczęła kaszleć na asortyment supermarketu.

Kiedy pracownicy dostrzegli jej zachowanie, natychmiast wyprowadzili ją ze sklepu i zgłosili sprawę policji. Niestety musieli wyrzucić jedzenie i zdezynfekować półki w trosce o swoich klientów.

"Chociaż nie ma wątpliwości, że był to bardzo pokręcony dowcip, nie będziemy ryzykować ze zdrowiem i samopoczuciem naszych klientów" - powiedział współwłaściciel Joe Fasula, jak pisze "Daily Mail".

Sklep sprzątało ponad 15 pracowników

"Zidentyfikowaliśmy każdy obszar, w którym przebywała" - dodał Fasula. Z powodu zaistniałej sytuacji supermarket współpracował nawet z inspektorem ds. zdrowia w Hanowerze.

Sprzątaniem sklepu i utylizacją zajmowało się ponad 15 pracowników. Zdaniem współwłaściciela sklepu, kobieta była znana policji i stanowi "chroniczny problem". W związku z incydentem, do którego doszło, prokurator okręgowy planuje przedstawić zarzuty klientce, która swoim niepoważnym zachowaniem doprowadziła do ogromnych strat. Autorka żartu zostanie również poddana testom na obecność koronawirusa.

To nie wyjątek - jest coraz więcej podobnych sytuacji

Wybryk kobiety to nie wyjątek, w tym tygodniu jeden z mężczyzn opublikował film, na którym widać, jak liże przybory toaletowe na sklepowej półce. - Kto boi się koronawirusa? - mówił podczas nagrania. Został oskarżony o stwarzanie zagrożenia terrorystycznego. W Belgii jeden z pasażerów metra został przyłapany na tym, jak polizał palce przed wytarciem poręczy - mężczyzna został aresztowany.

ZOBACZ: Lizał papier toaletowy. Został oskarżony o stwarzanie zagrożenia terrorystycznego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przypomina w swoich zalecenia, należy kichać i kaszleć zasłaniając się rękawem (nie dłonią) lub używać jednorazowej chusteczki, którą trzeba niezwłocznie wyrzucić do śmieci i umyć ręce. W trakcie mycia należy używać środka antyseptycznego, jeśli nie mamy go pod ręką - wody i mydła.

WIDEO - "Znajomi z dnia na dzień musieli zwolnić 20 osób". Polacy w USA dla Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ml/ dailymail.co.uk, polsatnews.pl, PAP