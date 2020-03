Dlaczego powinno się nosić maseczki i jak robić to prawidłowo? Lekarz wyjaśnia

- Nosząc maseczki ograniczamy ilość wirusa w powietrzu - powiedział w Polsat News dr Przemysław Wilczewski. - Jeśli Polacy zaczną je nosić, to będziemy mieli ogromną szansę na to, że zredukuje się rozprzestrzenianie wirusa - dodał. Lekarz pokazał również, w jaki sposób wirus rozprzestrzenia się w wydychanym powietrzu i kiedy ochrona ma szansę zadziałać.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek o wprowadzeniu w Polsce kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- Wdrażamy ograniczania w przemieszczaniu się. Będą one dotyczyć każdego z nas. Ta decyzja ma maksymalnie ograniczyć naszą aktywność. Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer - odłóżmy na później - mówił premier. Zaapelował też, by ograniczyć przemieszczanie się do maksymalnie dwóch osób w jednej grupie.

ZOBACZ: "Wdrażamy ograniczenia w przemieszczaniu się. Zakaz wychodzenia z domów"

Jednocześnie szef rządu podkreślił, że nadal obowiązują wszystkie dotychczasowe ograniczenia dotyczące m.in. galerii handlowych i barów.

"Jestem pełen optymizmu"

Działania rządu pochwalił w Polsat News dr Przemysław Wilczewski, kardiolog z Centrum Kardiologiczno-Angiologicznego w Sztumie.

- Patrząc na to jakie zasady wprowadzono ostatnio w Polsce jestem pełen optymizmu. Cieszę się, że tak wcześnie wydano zalecenia o niewychodzeniu z domów - powiedział lekarz.

Przypomniał, że w ograniczaniu epidemii koronawirusa najważniejsze jest "rozpoznanie i przecinanie łańcuchów zakażeń".

ZOBACZ: Lekarze pełni obaw. Mówią, że luki w systemie widać już dziś

- Nie ma póki co szczepionki, leku, wiec musimy zrobić wszystko, żeby wirus nie przenosił się z osoby na osobę - podkreślił.

Jednym z najprostszych rzeczy jaką możemy zrobić, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, jest noszenie maseczek ochronnych.

Według dr Wilczewskiego, "jeśli Polacy zaczną nosić maseczki, to będziemy mieli ogromną szansę na to, że uda się zredukować rozprzestrzenianie się wirusa".

Jak prawidłowo założyć maseczkę?

Przypomniał jednocześnie, że "maseczka nie ochroni tego, który ją nosi". - Dostępne na rynku maseczki chirurgiczne służą temu, żeby nie zarażać innych - przekazał. - Jednak nosząc maseczkę, do naszego organizmu wchłania się mniej substancji z zewnątrz, maseczka ogranicza również dostęp do ust i nosa - dodał.

Lekarz stwierdził, że "za każdym kaszlnięciem z naszych płuc wydostaje się około dwa litry powietrza z prędkością 13 m/s".

- Wirus unosi się w powietrzu bardzo długo, dlatego nosząc maseczkę ograniczamy możliwość rozsiewania wirusów przez osoby zakażone, które nawet o tym nie wiedzą - przekazał.

ZOBACZ: Próbował wwieźć do Polski ponad 10 tys. maseczek. Został zatrzymany

Przypomniał, że wirus SARS-COVID-19 ma taką specyfikę, że od 40 do 70 proc. osób zakażonych jest bezobjawowych.

Prawidłowe noszenie maseczki ochronnej nie jest jednak takie proste, jak się wydaje.

- Maseczka chirurgiczna wymaga prostych zasad, które dla nikogo nie powinny być problemem - powiedział dr Wilczewski.

- Przed jej założeniem należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce - wyjaśnił. Następnie pokazał jak bezpiecznie i prawidłowo założyć maseczkę.

- Maseczka powinna być na twarzy za każdym razem, kiedy wychodzimy na zewnątrz. Ważne jest również umiejętne ściąganie maseczki, tak aby jej nie dotykać. Po wszystkim należy umyć ręce - przekazał.

WIDEO - "Skandaliści": Matka Iwony Wieczorek poczuła obecność córki i głos "Mamo, a widzisz..." Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ polsatnews.pl