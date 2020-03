Koronawirus - Raport Dnia

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wynosi już 901. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch kolejnych ofiarach śmiertelnych. Polski rząd wprowadził dalsze restrykcje związane z przemieszczaniem się, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o przełożeniu igrzysk na przyszły rok. Oto nasz "Raport o Koronawirusie" - wtorek 24 marca 2020.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii.

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi już 901

- we wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 9. i 10. pacjenta

- w ciągu ostatniej doby przybyły 152 nowo potwierdzone przypadki zakażeń

- w kwarantannie przebywa 62511 osób, a 104529 zgłoszono do kwarantanny po powrocie do kraju

- 1479 osób jest hospitalizowanych, a 53426 objęto nadzorem epidemiologicznym

Rząd wprowadza kolejne restrykcje dot. przemieszczania się

- w nocy z wtorku na środę wprowadzony zostanie zakaz wychodzenia z domu poza uzasadnionymi przypadkami

- dozwolone jest wychodzenie w celu zrobienia codziennych zakupów, do apteki, na spacer z psem lub by dotrzeć do lekarza

- zakazano spotkań w grupach większych niż dwuosobowe

- wszystkie dotychczasowe ograniczenia dot. galerii handlowych i barów zostają podtrzymane

- ogłoszone ograniczenia będą obowiązywały do 11 kwietnia, czyli do soboty przed Wielkanocą

Igrzyska olimpijskie w Tokio przesunięte na 2021 rok

- Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął bezprecedensową decyzję o przesunięciu igrzysk na przyszły rok

- taka propozycja wyszła wcześniej od premiera Japonii

- w przeszłości pięć edycji największej sportowej imprezy globu odwołano, ale nigdy wcześniej nie zmieniono ich daty

- dotychczas jedynym utrudnieniem w przeprowadzeniu igrzysk bywały działania zbrojne

Polska firma udostępnia szpitalom testy na koronawirusa

- specjaliści Warsaw Genomics będą wykonywać 1000 testów w ciągu jednej doby

- w pierwszej kolejności realizowane są testy na potrzeby placówek medycznych

- wsparcie finansowe dla tej inicjatywy zapewnił szereg firm prywatnych, które sfinansowały badania dla lekarzy

"Być bliżej". Największa polska porodówka pomaga rodzicom pozostać w kontakcie z noworodkami

- aby zminimalizować ryzyko przenoszenia koronawirusa, Ginekologiczno-Położniczy Szpital UM w Poznaniu zakazał rodzicom odwiedzin u noworodków

- dozwolone jest jedynie dostarczenie dzieciom pokarmu

- rodzice dostają codziennie zdjęcia swoich dzieci z krótkim opisem w ramach programu "Być bliżej"

- zdjęcia z opisami przygotowują i rozsyłają wolontariusze, m.in. studenci medycyny

