Odwołano zakaz wstępu do Puszczy Niepołomickiej

Nadleśnictwa Niepołomice odwołały we wtorek zakaz wstępu do swoich lasów, w tym do Puszczy Niepołomickiej. Wprowadzony on został w sobotę ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2. Restrykcja wywołała krytykę pośród odwiedzających te tereny.