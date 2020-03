Złamał obowiązek kwarantanny, bo... chciał się napić. Grozi mu 30 tys. zł grzywny

Na surowe konsekwencje naraził się 58-klatek z Międzyrzecza (Lubuskie), który złamał zasady kwarantanny i wyszedł ze swojego mieszkania. Policjanci znaleźli go pijanego na ławce przed jednym z bloków - poinformowała w poniedziałek Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

- Okazało się, że 58-latek wyszedł z mieszkania, bo chciał się napić alkoholu. Policjanci zachowując wszelkie środki ostrożności, przewieźli niemal nieprzytomnego mężczyznę do wytrzeźwienia do wyznaczonego miejsca dla zatrzymanych. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi mu do 30 tys. zł grzywny - powiedziała Łętowska.

Dodała, że policjanci przez kilka godzin szukali 58-latka, który został objęty kwarantanną po przyjeździe ze Szwecji.

Kontrole policji

Policjantka zaznaczyła, że wszystkie służby, w tym policja, podejmują wzmożone działania, by ograniczyć skutki epidemii koronawirusa. Zaapelowała o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie wszystkich zaleceń.

W powiecie międzyrzeckim kwarantanną jest objętych ponad 80 osób. Do każdej z nich docierają policjanci i sprawdzają, czy przestrzega zasad kwarantanny i przebywają w wyznaczonym miejscu.

Rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy poinformował, że w całym województwie lubuskim policja zanotowała dotychczas ponad 40 przypadków złamania zasad kwarantanny.

Ostatniej doby policjanci w całym kraju skontrolowali 79196 osób poddanych przymusowej kwarantannie. W 318 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania - poinformował w poniedziałek rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

