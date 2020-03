Złamał zasady kwarantanny, bo chciał się spotkać z dziewczyną. Grozi mu nawet 10 tys. zł kary

21-latek z Ostrzeszowa złamał warunki przymusowej, 14-dniowej kwarantanny i wyszedł z domu.

- Nie odbierał też swojego telefonu. Mężczyzna został szybko zlokalizowany. Ostrzeszowscy policjanci, zachowując wszelkie środki ostrożności, nakłonili go do powrotu do miejsca kwarantanny - poinformował Adam Juszczak z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Okazało się, że 21-latek wyszedł z domu, bo chciał spotkać się ze swoją dziewczyną. Kobieta nie wyszła na spotkanie.

"Skrajna nieodpowiedzialność"

Zdaniem ostrzeszowskiej policji, 21-latek "wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością" i może zostać ukarany kwotą 10 tysięcy złotych.

Jak wyjaśnił Adam Juszczak, 5 tys. zł może nałożyć inspektor sanitarny i tyle samo wynosi grzywna, wymierzona przez sąd.

- Kara surowa, ale adekwatna do powagi czynu i potencjalnego zagrożenia, jakie mógł sprowadzić na innych - podsumował sierż. sztab. Adam Juszczak.

dk/ PAP