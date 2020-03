Szef FIFA: koronawirus okazją do reformy piłki nożnej

Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino ocenił, że kryzys związany z pandemią koronawirusa może być okazją do reformy futbolu. Jednym z kroków, nad którymi się zastanowi, jest odchudzenie kalendarza i odciążenie zawodników.

Pandemia doprowadziła do wstrzymania najważniejszych rozgrywek piłkarskich, a Europejska Unia Piłkarska (UEFA) zdecydowała się na przełożenie mistrzostw Starego Kontynentu na 2021 rok. W zależności od tego, kiedy sezon zostanie wznowiony, drużyny mogą być zmuszone do rozgrywania meczów z dużą intensywnością, aby nadrobić zaległości.

Mniej turniejów, mniej zespołów

"Być może będziemy mogli zreformować futbol, zrobić krok do tyłu. Mniej turniejów, za to bardziej interesujące. Mniej zespołów - ale bardziej wyrównane. Mniej meczów, żeby chronić zdrowie piłkarzy, za to bardziej zacięte" - zasugerował Infantino w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport".

ZOBACZ: Klub piłkarski pomoże w walce z koronawirusem

Szef piłkarskiej centrali, który w poniedziałek skończył 50 lat, jeszcze niedawno przedstawił plany nowej, bardziej rozwiniętej formuły klubowych mistrzostw świata. Mają w nich rywalizować 24 drużyny. Początek pierwszej edycji planowany był na 17 czerwca 2021 roku, ale z powodu przełożenia mistrzostw Europy oraz Copa America już wiadomo, że wtedy klubowe MŚ się nie odbędą. Nowy termin nie jest jeszcze znany.

"Niebawem zdecydujemy, czy tę pierwszą edycję rozegramy w 2021, 2022 czy najpóźniej w 2023 roku" - powiedział Infantino.

"Wszyscy musimy coś poświęcić"

Szwajcar jest też odpowiedzialny za zwiększenie liczby uczestników mistrzostw świata mężczyzn z 32 do 48 drużyn, począwszy od mundialu w 2026 roku. Z kolei w MŚ kobiet od 2023 roku będą 32 reprezentacje, a nie 24, jak dotychczas.

Infantino zapewnił, że żadne rozgrywki nie zostaną wznowione dopóki istnieje zagrożenie dla zdrowia. Przyznał też, że jest prawdopodobne, że w tym roku nie będzie letniej przerwy między sezonami.

"Sytuacja wymaga twardych działań. Nie mamy wyboru, wszyscy musimy coś poświęcić. Trzeba będzie ocenić, jakie będą skutki (pandemii - red.) i dźwignąć piłkę nożną z kryzysu - a istnieje ryzyko, że jego konsekwencje będą nieodwracalne" - przyznał.

Infantino stoi na czele FIFA od lutego 2016 roku. Zastąpił zawieszonego za nieprawidłowości finansowe swojego rodaka Josepha Blattera.

WIDEO - Pracownicy dostali wielkie premie świąteczne. Właściciel uznał, że to oni są fundamentem firmy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP