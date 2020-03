Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przełożone z powodu koronawirusa

UEFA podjęła we wtorek decyzję o przełożeniu mistrzostw Europy w piłce nożnej - poinformowała norweska federacja piłkarska. Władze europejskiej piłki zdecydowały, że turniej zostanie rozegrany w 2021 roku. Pierwotnie zawody miały się odbyć w 12 krajach od 12 czerwca do 12 lipca tego roku.

Decyzja o której spekulowano od dawna, zapadła podczas wideokonferencji zorganizowanej przez UEFA, w której wzięli udział przedstawiciele krajowych federacji piłkarskich oraz europejskich lig i klubów.

"UEFA zdecydowała, że mistrzostwa Europy zostaną przełożone na 2021 rok. Odbędą się one od 11 czerwca do 11 lipca przyszłego roku" - napisała norweska federacja na Twitterze.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Decyzja o przełożeniu terminu mistrzostw starego kontynentu ma związek z epidemią koronawirusa w Europie.

Z tego powodu w ostatnich tygodniach praktycznie na całym kontynencie wstrzymane zostały rozgrywki ligowe, podobnie jak rywalizacja w Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Przesunięcie ME ma umożliwić dokończenie rywalizacji krajowej, jak i pucharowej.

Euro 2020 miało się odbyć na 12 stadionach w 12 krajach. Władze futbolu na Starym Kontynencie chciały w ten sposób uczcić 60. rocznicę pierwszych mistrzostw Europy.

"Turniej prędzej czy później się odbędzie"

Prezes PZPN Zbigniew Boniek, który jest członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA, w poniedziałkowej rozmowie z polsatsport.pl, stwierdził, że jeśli decyzja o przełożeniu turnieju zapadnie i tak nie będzie ostatecznie wiążąca.

- Bo co z tego, że postanowimy, przenieść turniej na jesień? A jak do tego czasu wirus nadal będzie szalał i sytuacja nie będzie opanowana? - powiedział. - Wtedy pewnie nastąpi przesunięcie na następny rok, a co wtedy też do końca nie wiadomo. Jedno jest pewne. Turniej prędzej czy później się odbędzie. Nie wierzę w definitywne odwołanie Euro - stwierdził.

W mistrzostwach Europy weźmie udział reprezentacja Polski. Polscy piłkarze zagrają w grupie E z Hiszpanią, Szwecją oraz drużyną ze ścieżki barażowej - Bośnią i Hercegowiną, Irlandią Północną, Słowacją lub Irlandią.

