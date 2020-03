Sanatoria przestają działać. Będą przygotowane na prowadzenie kwarantanny zbiorowej

Także Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał, że zobowiązuje się świadczeniodawców do zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pacjentom przebywającym na takim leczeniu.

- Dziś, ostatni, pojedynczy kuracjusze opuszczają sanatoria. (…) Szkoda, że przyjechali, bo apelowaliśmy, by zamknięcie sanatoriów odbyło się wcześniej. Dostosowaliśmy się do nowych wymogów. Dwa sopockie sanatoria będą przygotowane na prowadzenie kwarantanny zbiorowej - mówiła wiceprezydent miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Jak dodała, w każdej z placówek jest około 80 pokoi. - Miejscami dysponuje wojewoda pomorski. My jako miasto zgłaszamy obiekt, oddajemy go do dyspozycji - zaznaczyła.

- Przygotowane są miejsca hotelowe, zabezpieczone też miejsca pracy kuchni. Ewentualne osoby skierowane na kwarantannę będą ją odbywać w pokojach, odizolowani od innych, z zapewnieniem wyżywienia - wyjaśniła Czarzyńska-Jachim.

WIDEO: wiceprezydent Sopotu o tamtejszych sanatoriach

Pomoc w zorganizowaniu powrotu

NFZ zwrócił się z prośbą o udzielenie wszelkiej pomocy pacjentom, która przyczyni się do ich bezpiecznego i sprawnego powrotu do miejsca zamieszkania. Chodzi o umożliwienie kuracjuszom korzystania z pokoi i posiłków do czasu zorganizowania przez nich transportu powrotnego do domu oraz pomoc przy zakupie drogą elektroniczną biletów powrotnych.

Ci sopoccy z proponowanej pomocy w zorganizowaniu powrotu nie skorzystali.

Wcześniej, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 14 marca 2020 r. w uzdrowiskach nie przyjmowano nowych pacjentów. Ale ci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed tą datą, mogli je kontynuować, licząc się z pewnymi ograniczeniami.