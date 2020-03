Pacjenci w sanatoriach wysyłani do domów. Powodem koronawirus

Także Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał, że zobowiązuje się świadczeniodawców do zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, pacjentom przebywającym na takim leczeniu.

Jednocześnie NFZ zwrócił się z prośbą o udzielenie wszelkiej pomocy pacjentom, która przyczyni się do ich bezpiecznego i sprawnego powrotu do miejsca zamieszkania. Chodzi o umożliwienie kuracjuszom korzystania z pokoi i posiłków do czasu zorganizowania przez nich transportu powrotnego do domu oraz pomoc przy zakupie drogą elektroniczną biletów powrotnych.

Wcześniej, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 14 marca 2020 r. w uzdrowiskach nie przyjmowano nowych pacjentów. Ale ci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed tą datą, mogli je kontynuować, licząc się z pewnymi ograniczeniami.

bas/ polsatnews.pl