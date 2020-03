Do wielu lasów wejść nie wolno. Ale to może lepiej - budzą się żmije

W związku z zagrożeniem epidemicznym część nadleśnictw wprowadziła zakazy wstępu do lasów. Za ich złamanie grozi mandat do 500 zł. Warto przypomnieć, że to nie jedyne zagrożenie. W lasach z zimowego letargu obudziły się żmije zygzakowate. Pierwsze osobniki zaobserwowano już w Nadleśnictwie Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie).