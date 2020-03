Nie nakręcajmy spirali podejrzliwości - psycholog społeczny o koronawirusie

"Lęk przed tym, co przyniesie następny dzień, jest w każdym z nas" - uważa psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS dr hab. Tomasz Grzyb. Koronawirus, kwarantanna i obostrzenia, które niesie, to według niego szansa na poukładania sobie życia na nowo. - Musimy się na nowo zorientować w przestrzeni dookoła nas. Chodzi nie tylko o przestrzeń fizyczną, ale również psychologiczną i socjologiczną - mówi.

Tomasz Grzyb, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS uważa, że w czasie kwarantanny i epidemii koronawirusa, która zobowiązuje ludzi do przestrzegania zaleceń dotyczących pozostania w domach należy "oswoić strach".

Na nowo wygospodarować czas

- Musimy na nowo wygospodarować czas i się zorientować, jak zmienić codzienne nawyki, by były trochę bardziej sensowne - mówi Tomasz Grzyb w rozmowie z Piotrem Witwickim w "Plus Minus" w "Rzeczpospolitej". - Lęk przed tym, co przyniesie następny dzień, jest w każdym z nas - dodaje ekspert. - Jeżeli to jest podstawowy lęk, czy przeżyję, to dla ogromnej większości z nas nie jest on racjonalny. Zagrożenie istnieje, ale jest dużo mniejsze, niż nam się wydaje uważa psycholog.

Według niego problemy w najbliższym czasie mogą mieć branże turystyczna, gastronomiczna i transportowa.

- Wiele osób uświadamia sobie, że najbliższe tygodnie mogą być decydujące o ich przyszłym losie. Nie jesteśmy jednak w sytuacji, gdy się zastanawiamy, jak przeżyć następny dzień, ale jak będzie wyglądało nasze życie za miesiąc - podkreślił.

Według Tomasza Grzyba dwa miesiące funkcjonowania w "trybie awaryjnym" nie spowoduje czegoś w rodzaju stresu pourazowego.

- To lekka przesada, na razie raczej nie mamy podstaw do tak dalekich prognoz - twierdzi, dodaje jednak, ze niczego nie da się wykluczyć.

Według niego czas epidemii koronawirusa powinien być szansą na "zrewidowanie podstaw własnej egzystencji".

Kto nie odmówi papieru toaletowego

- Kluczowe jest poczucie wsparcia społecznego, które może się dziś sprowadzić do listy osób, do których można się odezwać po pomoc, gdy naprawdę jej potrzebujemy. Teraz życie mówi: sprawdzam. Zobacz, od kogo zależysz i do kogo możesz zadzwonić, a kim musisz się zaopiekować. Musimy spojrzeć na życie z innej perspektywy i zobaczyć, co jest w nim naprawdę istotne. To, żebyśmy mieli za co żyć, jest ważne, ale kluczowy jest jednak powód, dla którego żyjemy. Chodzi o to, byśmy mieli dobre relacje z ludźmi dookoła nas i mieli gdzie zadzwonić. Czy jest ktoś, kto nie odmówi nam tego papieru toaletowego, jak nam się skończy? Z każdej sytuacji można wyciągnąć pewne pozytywy, które będą polegały na rewizji tego, co jest naprawdę dla nas istotne - twierdzi psycholog.

Według Grzyba ludziom wystarczą w chwili obecnej zalecenia, aby się do nich zastosowali. Jak zaznacza - "umiemy zwracać uwagę tym, którzy te przepisy łamią".

- Dobrze, że sobie to pokazujemy, bo w ten sposób tworzymy normę. To jest jasny komunikat, czego nawzajem od siebie oczekujemy - mówi psycholog. Według niego przypomina to powódź tysiąclecia z 1997 roku. To nie wsparcie psychologicznie pomogło wtedy ludziom, ale "ciężarówka piachu i kilkanaście worków cementu, które sprawiały, że człowiek mógł wziąć sprawy w swoje ręce i czymś się zająć".

Jego zdaniem od 1997 roku polskie społeczeństwo uległo zmianie.

- Na pewno radzimy sobie lepiej, jeśli chodzi o wszystkie strukturalne rzeczy. Lepiej jest z procedurami. Jest takie ogólne poczucie, że to wszystko na razie jakoś funkcjonuje. Mimo że w różnych miejscach są dziury i rzeczy, które można zrobić lepiej. Odrobinę też wzrosło zaufanie i zdolność do zwracania uwagi na to, że ktoś robi coś niewłaściwego. Kiedyś mieliśmy z tym dość poważny problem - twierdzi Tomasz Grzyb.

Młodzi współodpowiedzialni za rzeczywistość

Jego zdaniem skończyły się czasy, kiery reagowanie na nieprawidłowości było kojarzone z donosicielstwem.

- Teraz myślimy inaczej: zachowanie tego człowieka wpływa na to, jak cały ten kraj wygląda. Jeżeli ktoś narusza odległość półtora metra, to ludzie zasadniczo nie mają oporu, by powiedzieć, żeby się odsunął. W ten sposób wszyscy będziemy bardziej bezpieczni. I słusznie. Czas skończyć z myśleniem, że gdy ktoś kogoś zgłasza, to robi coś złego, czy jest, jak to się mówi na "prawilnych dzielniach", konfidentem - mówi Grzyb.

Jego zdaniem na razie umacnia to wspólnotę. Ale mimo to są trudności, trzeba w trudnym okresie zmienić przyzwyczajenia, ale jednocześnie wrócić do swoich obowiązków, bo "szybki powrót do rutyny i zadań, które trzeba wykonywać, jest najlepszy z tej perspektywy".

Zdaniem psychologa, to teraz jest najlepszy czas, aby spędzać go blisko z rodziną. Ale także rozmawiać z młodym pokoleniem.

- To jest dobry moment, by pokazać młodym ludziom, że są współodpowiedzialni za rzeczywistość, w której wszyscy funkcjonujemy. To może prowadzić do różnych trudnych rozmów, ale nie ma innego wyjścia. To, co ratuje wszystkie społeczności w takich sytuacjach, to poczucie współodpowiedzialności za los człowieka i jego potrzeby. Jeżeli jesteśmy w stanie zainteresować się tym drugim człowiekiem, to będzie to z korzyścią zarówno dla niego, jak i dla nas. Nic tak dobrze nie wpływa na nasze samopoczucie, jak świadomość, że się komuś pomogło, a możemy to zrobić w bardzo prosty sposób - twierdzi Tomasz Grzyb.

Cały wywiad z Tomaszem Grzybem ukazał się w "Plus Minus" dodatku do "Rzeczpospolitej".

Piotr Witwicki/hlk/ "Rzeczpospolita", "Plus Minus"