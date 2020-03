Żołnierze WOT razem z Radiem Maryja uruchamiają forum dla potrzebujących

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej każdego dnia będą rozmawiali ze słuchaczami Radia Maryja. - Chodzi o to, żeby stworzyć forum rozmowy, żeby można było zaczerpnąć informacji, gdzie można zadzwonić po pomoc w danym rejonie, w danym województwie - wyjaśniał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w Radiu Maryja.

- Wojsko Polskie wspiera tych, którzy tego wsparcia potrzebują - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Dziękuję ojcu dyrektorowi i innym ojcom"

Od piątku żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą rozmawiać z Polakami na antenie Radia Maryja. Od poniedziałku do piątku od godz. 13.10 do godz. 13.40, a w niedzielę po Koronce do Miłosierdzia Bożego.



- W każdym województwie jest brygada, więc to już da nam możliwość, żeby lokalnie udzielić wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Dziękuję ojcu dyrektorowi i innym ojcom za możliwość rozmowy na antenie Radia Maryja - podkreślił szef MON.





"Żołnierze WOT na pierwszej linii"

Zapewniał, że "Wojska Obrony Terytorialnej są na pierwszej linii". - Dlatego że ten najmłodszy rodzaj polskich sił zbrojnych został powołany w tym celu, żeby właśnie wspierać służby, które są odpowiedzialne za opiekę nad ludźmi w sytuacjach kryzysowych oraz żeby wspierać bezpośrednio tych, którzy tego wsparcia potrzebują - wyjaśniał szef resortu obrony.

Minister @mblaszczak w @RadioMaryja: #WojskoPolskie wspiera tych, którzy dziś potrzebują pomocy. @terytorialsi są na pierwszej linii, bo m. in. do tego zostali powołani - opiekują się kombatantami, wspierają tych, którzy m. in. są objęci kwarantanną — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 19, 2020

Mariusz Błaszczak poinformował również, że na wsparcie żołnierzy WOT można obecnie liczyć także przy robieniu zakupów: żywności czy też leków.

Ponad 550 osób starszych, w tym 340 kombatantów otrzymuje dziś wsparcie od żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze dostarczają żywność i leki, tak aby osoby starsze nie musiały wychodzić w tym trudnym czasie z domu. pic.twitter.com/6Tj7SlSywv — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 19, 2020

Decyzja o użyciu wojska

W czwartek minister obrony narodowej podjął decyzję w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy policji"w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego" w kraju. Decyzja szefa MON obowiązuje od północy 19 marca.



Na stronach internetowych Dziennika Urzędowego Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowano, że MON polecił "wydzielić do pomocy policji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".





Wojsko wspiera służby m.in. w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny. - Ludzie zachowują się bardzo odpowiedzialnie, bardzo rozsądnie, ale niestety zdarzają się tacy, którzy łamią zasady. Stąd upominani są nawet mandatami, które nakładają policjanci. Chodzi o to, żeby wesprzeć patrole przez wojsko, dlatego żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ale także podchorążowie (…) są zaangażowani w takie wsparcie sił policyjnych, żeby sprawdzać, czy ci, którzy zostali skierowani na kwarantannę, tych zasad przestrzegają - mówił Błaszczak.

Psycholodzy z WOT na infolinii

W środę ruszyła natomiast pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronawirusa. Wsparcia za pośrednictwem infolinii udzielają psycholodzy z Wojsk Obrony Terytorialnej.



Bezpłatna pomoc dostępna jest na infolinii pod nr: 800 100 102.

grz/ml/ Radio Maryja, polsatnews.pl