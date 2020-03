Sekcje zwłok i dyżury prokuratorów w czasie pandemii

- Zakupiliśmy zestawy ochronne - kombinezony, maski, rękawice. Podczas wykonywanego dyżuru każdy prokurator wyposażony jest w taki osprzęt - tłumaczy w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.

Prokuratorowi na dyżur przypada jeden zestaw odzieży ochronnej. Nie ma obowiązku, by przy każdym wyjeździe na zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym z niego korzystał. Zależy to od stopnia ryzyka potencjalnego zakażenia.

"Nie powinien używać jednorazowego sprzętu kilka razy"

- Te informacje przekazują nam policjanci, gdyż to oni są pierwsi na miejscu. Dyżurujący prokurator może poprosić funkcjonariuszy o dodatkowe pytania mające na celu ustalić prawdopodobieństwo zakażenia zmarłej osoby koronawirusem - wyjaśnia rzeczniczka.

Co w wypadku, gdyby okazało się, że potrzebny jest kolejny komplet odzieży ochronnej, gdyż prokurator musi jechać na kolejne zdarzenie?

- Wtedy kontaktuje się ze swoim szefem. Na pewno nie powinien używać jednorazowego sprzętu kilka razy - dodaje Kępka.

Prokuratury działają, ale w zmienionym trybie. W tej lubelskiej ograniczono m.in. przyjmowanie interesantów. Tych przychodzących weryfikuje się. W placówkach są środki dezynfekujące ręce.

- Sytuacja jest dynamiczna, chyba nikt się jej nie spodziewał. Na bieżąco otrzymujemy kolejne wytyczne. Ponieważ zdarzały się przypadki zachorowań w prokuraturze, wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności, jak chociażby mierzenie temperatury - mówi Kępka.

"Dostaliśmy kombinezon malarski"

Jak informuje nas anonimowo jeden z prokuratorów, nie wszystkie placówki jednakowo dbają o zabezpieczenia pracowników.

- Prokuratorzy nie maja żadnej ochrony w pracy. Muszą wykonywać czynności z zatrzymanymi, chodzić do sądu na posiedzenia, gdzie obecność jest obowiązkowa. Środkami zapobiegawczymi są rękawiczki zakupione w tym tygodniu i Octenisept (płyn dezynfekujący - red.). Podczas wyjazdu na zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym na wyposażeniu prokuratora są: kombinezon malarski, który bardzo łatwo rozerwać, maseczka malarska i rękawiczki - opowiada prokurator.

Zalecenia przy sekcjach zwłok

Z ciałami osób potencjalnie zarażonych i zarażonych do czynienia mają również lekarze medycyny sądowej. Na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii opublikowano oficjalne zalecenia dotyczące wykonywania sekcji zwłok.

Jak czytamy, "generalnie w przypadkach zgonów w następstwie potwierdzonego zakażenia wirusem SARS CoV-2 brak jest medycznych wskazań do przeprowadzania badania pośmiertnego".

Oznacza to, że lekarz nie musi wykonać sekcji zwłok.

W niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba wykonania sekcji zwłok osoby zmarłej w wyniku potencjalnego zakażenia koronawirusem. Należą do nich m.in. podejrzenie popełnienia błędu medycznego. Jeśli nie ma potrzeby pilnej sekcji, PTMSiK rekomenduje odczekanie z jej rozpoczęciem co najmniej 3 dni od śmierci chorego. Ciało przechowywane powinno być w chłodni, w zabezpieczonym podwójnym worku na zwłoki.

Przed rozebraniem należy je wstępnie odkazić przez spryskanie środkiem wirusobójczym, a ubranie umieścić w przygotowanym uprzednio worku, który po zakończonej sekcji należy pozostawić w worku z ciałem.

Wymiana powietrza i mniej uczestników badania

W zaleceniach znalazły się także wytyczne dla sal sekcyjnych.

Czytamy w nich m.in. o minimum sześciokrotnej wymianie powietrza w całej sali sekcyjnej na godzinę, ograniczeniu liczby uczestników badania do doświadczonych: lekarza-obducenta oraz laboranta-asystenta, ewentualnie do udziału dodatkowej osoby do notowania oraz zabezpieczania próbek do badań dodatkowych.

Po zakończonym badaniu, przed myciem stołu sekcyjnego i narzędzi, należy przeprowadzić dekontaminację chemiczną przy użyciu płynu odkażającego, a dopiero później zmyć go wodą.

