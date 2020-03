"Obniżcie jakość, bo zabraknie internetu". Na odpowiedź serwisów nie trzeba było długo czekać

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton zaapelował do internetowych platform streamingu video, takich jak np. Netflix, aby przyjęły rozwiązania, które ograniczałaby ryzyko blokowania internetu w czasach, w których wielu ludzi spędza całe dni w domach z powodu koronawirusa.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.