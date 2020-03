Burmistrz Bari osobiście "przepędza" mieszkańców: do domu! [WIDEO]

Decaro, który jest też prezesem stowarzyszenia włoskich gmin, przeszedł się po centrum i po nabrzeżu w Bari, które jest tradycyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców.

Gdy widział tam ludzi, którzy się relaksują, krzyczał w ich stronę: "Idźcie do domu", "Dalej, do domu".

Na widok młodych mężczyzn grających w ping-ponga na plaży, powiedział: - Idźcie do domu grać na Playstation, tu nie wolno być.

"Natychmiast do domu, zaraz przyjedzie policja"

- Macie iść natychmiast do domu, zaraz przyjedzie policja. Wszyscy do domu - powtórzył graczom, gdy zaczęli protestować. - Jestem burmistrzem miasta i każę wam iść do domu - wyjaśnił Decaro, który film ten zamieścił w mediach społecznościowych.

Polemizującemu z nim biegaczowi powiedział: - Ja jestem burmistrzem tego miasta i to ja wymagam, by respektowano dekrety. Musisz wracać do domu.

"To nie jest film, to dzieje się naprawdę, tam umierają ludzie"

Także w historycznym centrum Bari Decaro stanowczym głosem mówił ludziom siedzącym na ławkach, by poszli do domu. Natychmiast wstali i odeszli.

- Nie można być na ulicy. Jak mam wam to wytłumaczyć?! - grzmiał burmistrz.

- To jest narodowy kryzys, to nie jest zabawa. Obrazy, jakie napływają z Mediolanu czy Bergamo to nie jest film, to dzieje się naprawdę, tam umierają ludzie - mówił Decaro idąc po mieście.





3405 zmarłych, ponad 41 tys. zakażonych

Obecny bilans koronawirusa we Włoszech to 3405 zmarłych, czyli więcej niż w Chinach, i ponad 41 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń.





Na oddziałach intensywnej terapii przebywa prawie 2500 osób. W ciągu jednego dnia liczba ta wzrosła o 241.



- Liczby mówią nam, że jest wysoce prawdopodobne to, że pojawiły się inne ogniska - zaznaczył szef departamentu chorób zakaźnych w Krajowym Instytucie Zdrowia Giovanni Rezza.

grz/ PAP, polsatnews.pl