Wybory na wójta w gminie Jarosław. Wyborcy zagłosują mimo koronawirusa

Mieszkańcy gminy Jarosław w niedzielę zdecydują w przedterminowym głosowaniu, kto zostanie wójtem. Wyborów nie odwołano, choć w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. - Wybory przedterminowe zarządzane są przez premiera, my otrzymujemy kalendarz i mamy go zrealizować - tłumaczył szef lokalnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Urząd Gminy stara się, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć głosujących i członków komisji wyborczych.

Przedterminowe wybory w gminie Jarosław rozpisano po śmierci wieloletniego wójta Romana Kałamarza. Pierwsza tura odbyła się 8 marca, gdy w Polsce nie obowiązywał jeszcze stan zagrożenia epidemicznego.

W pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie zdobył ponad 50 proc. głosów, dlatego rozpisano drugą turę. Ma odbyć się w najbliższą niedzielę, 22 marca, a zmierzą się w niej Elżbieta Grunt i Leszek Szczybyło, kandydaci lokalnych komitetów.

Dwa tygodnie temu, w I turze wyborów na wójta gminy Jarosław, zagłosowało 5 187 osób.

Wybory mimo apeli, by nie wychodzić z domu

Polskie władze, na czele z prezydentem i premierem, od wielu dni apelują do Polaków, aby w jak największym stopniu ograniczyli wyjścia z domów i unikali miejsc, w których zbierają się ludzie, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Tymczasem właśnie takim miejscem są lokale wyborcze. Zagrożeni mogą czuć się nie tylko wyborcy, ale i członkowie komisji wydających karty oraz liczących głosy. Przemyska Delegatura Krajowego Biura Wyborczego poinformowała, że na razie nie ma decyzji o przełożeniu wyborów.

- Może się to jeszcze zmienić w czwartek i piątek. Wybory przedterminowe na wójta są zarządzane przez premiera, my otrzymujemy kalendarz i mamy go zrealizować. Komisarz wyborczy nie ma żadnego wpływu na datę wyborów - powiedział "Nowinom" Zygmunt Leszczyński, dyrektor Delegatury w Przemyślu.

Jeżeli wybory ostatecznie się odbędą, najpewniej nie zagłosują w nich osoby, które przebywają na kwarantannie. Nie mogą one opuścić swoich domów, ani zagłosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.

Będą specjalne środki ostrożności w trakcie głosowania

Leszczyński dodał, że "sytuacja jest niecodzienna i dynamiczna". - Organizacyjnie jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia wyborów z zaleceniem takim, aby w miarę możliwości stosować elektroniczny obieg dokumentów - zapewnił.

Środki ostrożności podczas głosowania chce wprowadzić Urząd Gminy Jarosław. - Zakupiliśmy jednorazowe długopisy, rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekujące. Będą one dostępne dla wszystkich wyborców. Musimy zadbać także o członków komisji wyborczych w każdym obwodzie - mówiła "Expressowi Jarosławskiemu" Bożena Gmyrek, która pełni obowiązki wójta gminy do czasu wyboru następcy Romana Kałamarza.

