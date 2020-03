Na świecie ponad 190 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19

GIS wskazał, że w ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w Regionie Europejskim jest już 37 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2 (stan na 17 marca).

ZOBACZ: Kolejne państwo zamyka się dla cudzoziemców. Na powrót mają czas do jutra

Łącznie od 31 grudnia 2019 r. do 18 marca 2020 r. odnotowano 194 tys. 909 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 7 tys. 876 zgonów (4 proc.)

Komunikat dla podróżujących nr 51 Warszawa, 18 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych World Health Organization (WHO), European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC#koronawirus #komunikathttps://t.co/zV0b6vplya