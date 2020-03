Wstrzymano pracę nad nowym odcinkiem "Przyjaciół"

Plotki na temat powrotu kultowej produkcji krążyły od lat. Jednak dopiero w lutym informacja ta została potwierdzona przez odtwórców głównych ról. Po 16 latach bohaterowie amerykańskiego serialu mieli spotkać się ponownie.

Premiera odcinka w USA była planowana na początek maja – miał być wyemitowany z okazji powstania serwisu streamingowego HBO Max. Zdjęcia miały rozpocząć się już w przyszłym tygo-dniu

"Przyjaciele" odkładają spotkanie

Dziś już wiemy, że tak się nie stanie - plany pokrzyżował kornawirus. Odwołano dni zdjęciowe w poniedziałek i wtorek.

Obecnie w Hollywood większość planów filmowych jest zamykana. To odpowiedź na wytyczne w kwestii walki z koronawirusem, mówiących o tym, by ograniczyć gromadzenie się dużej liczby osób w jednym miejscu. Ma to uniemożliwić błyskawiczne rozprzestrzenianie się choroby

Jak donosi Entertainment Weekly, HBO Max wciąż ma jeszcze nadzieję, że stracony czas uda się nadrobić, a premiera specjalnego odcinka odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Friends reunion special still slated for May despite coronavirus production delay https://t.co/dPF1Fxb8CH — Entertainment Weekly (@EW) March 19, 2020

Kultowa produkcja

Amerykańska produkcja "Przyjaciele" opowiada o perypetiach paczki przyjaciół mieszkających na Manhattanie w Nowym Jorku.

Tytułowych bohaterów zagrali: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Ku-drow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) oraz Matthew Perry (Chan-dler).

Serial był wyświetlany w ponad 100 krajach, a jego finałowy odcinek w USA obejrzało 52,5 mln osób. Produkcja zdobyła m.in. 6 stauetek Emmy m.in. za najlepszy serial komediowy. Z kolei Jennifer Aniston za swoją rolę otrzymała w 2003 r. Złotego Globa.

